DEGASPERI (CONSIGLIO PAT) – REPLICA A CIA * FORMAZIONE PROFESSIONALE: «DA ANNI NOI DI “ONDA” NE SEGNALIAMO LA DERIVA, CON NOSTRE PROPOSTE PER INVERTIRE IL DECLINO»

18.16 - domenica 31 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Interessante il pensiero dell’amico consigliere Claudi Cia sulla Formazione professionale (sotto link lancio Opinione, ndr) della quale da anni segnaliamo la deriva con proposte per invertirne il declino.

Peccato che nei sette anni di Governo della sua coalizione tutte le iniziative delle giunte Fugatti siano andate nella direzione della sistematica demolizione dei percorsi. Senza ricordare la scuola crollata nel 2017 e ancora nei container (8 anni non son bastati), la Fp subisce sconta percorsi ad ostacoli (4 esami intermedi) per i malcapitati studenti per arrivare all’Esame di Stato (unico titolo utile e riconosciuto), continua parcellizzazione dei percorsi (abbiamo pure i tecnico per la vendita dei tessuti per la casa…), orari scolastici demenziali che impediscono qualsiasi attività extra-scolastica (si inizia comodamente alle 08.30 più o meno, per finire tutti i giorni alle 16.30 e poi dover tornare a casa).

Poi è possibile aggiungere la frammentazione delle discipline con assurda separazione netta tra quelle culturali e quelle pratiche (non esiste materia più pratica della matematica), introduzione di materie insensate (la famigerata Lar per dirne una) a scapito di quelle fondamentali, marginalizzazione delle conoscenze a favore di concetti inconsistenti come le “competenze”, folle burocratizzazione del sistema (a partire dagli esami), continua discriminazione (direi svilimento) dei docenti piegati da precariato e contratti penalizzanti.

E il bello è che (tranne poche occasioni) ogni volta che in aula è arrivata una proposta migliorativa il Centrodestra, consigliere Cia incluso, ha detto no. Si veda per esempio la proposta di vera stabilizzazione o quella di eliminare gli esami intermedi, bocciate.

Con fatica e con l’ostruzionismo (tanto criticato) siamo riusciti ad equiparare almeno il numero di studenti per classe tra istruzione e Fp, a far pagare gli esami (prima gli insegnanti della Fp lavoravano gratis), eliminare le assurde graduatorie multiple per le stesse materie e stanziare 600mila euro annui per armonizzare i trattamenti del personale tra istruzione e Fp. Ma nonostante siamo già passati otto mesi gli insegnanti non hanno ancora visto 1 euro di quei 600mila, fermi sul conto corrente della Pat.

Considerato che la speranza non muore e la redenzione è sempre possibile, il 3 settembre arriva in commissione un nostro Ddl che ritocca aspetti importanti dei percorsi di Formazione professionale. A questo punto siamo certi di avere un supporter in più in maggioranza.

*

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento