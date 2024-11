DEGASPERI (CONSIGLIO PAT – ONDA) * SANITÀ: «VISITE MEDICHE, LE ATTESE AUMENTANO MENTRE IL DOPPIO LAVORO DILAGA» (INTERROGAZIONE PARZIALMENTE OSCURATA)

10.06 - mercoledì 6 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Egregio Signor Claudio Soini Presidente del Consiglio provinciale Interrogazione a risposta scritta n. 634 Oggetto:

VISITE MEDICHE: LE ATTESE AUMENTANO MENTRE IL DOPPIO LAVORO DILAGA

“Il Centrodestra propone di obbligare i medici a interrompere il servizio intramoenia nel momento in cui i tempi di attesa per avere la stessa prestazione con lo stesso professionista in regime istituzionale siano superiori a 10 giorni”. Correva il giugno 2018 e il Centrodestra di lotta, consapevole delle difficoltà in cui si dibattevano i cittadini bisognosi di cure, depositava e pubblicizzava un disegno di legge per limitare il proliferare dell’attività privata dei medici dentro gli ospedali. Un disegno di legge ragionevole, per riportare in asse la Sanità pubblica, evitare la deriva privatistica e non costringere i contribuenti a pagare due volte prestazioni teoricamente già dovute.

Il Centrodestra di lotta però, dopo qualche mese, lascia il posto al Centrodestra di governo e, come tante altre, anche l’idea di contenere il doppio lavoro dei medici finisce nel cassetto. Forse perché l’obiettivo di restituire agli utenti un Sistema sanitario provinciale efficiente era raggiungibile con altri mezzi? Può essere ma si è visto altro.

Negli anni di governo Lega, FDI & c. infatti, succede l’esatto contrario. Tra il 2014 e il 2023 si assiste ad una vera esplosione dell’intramoenia, ovvero il lavoro privato dei medici dipendenti del servizio pubblico.

//// GRAFICA DA INTERROGAZIONE, SOTTO IN PDF INTEGRALE

Qualche numero aiuta a comprendere la deriva subita dalla nostra Sanità nel corso degli anni dei governi Fugatti e Fugatti bis.

Nel 2014 ci sono sei medici pubblici che superano i 60mila euro annui di compensi in libera professione oltre allo stipendio: (93mila), (91mila), (81mila), (77mila), (77mila), (69mila). Nel 2023 sono diventati venti, di cui otto oltre i 100mila euro: (179mila), (165mila), (149mila), (145mila), (127mila), (112mila), (106mila), (102mila).

////

Nel 2014 il reddito da attività libero professionale più alto per un medico dipendente del servizio sanitario provinciale è di 93mila euro ( ).

Nel 2023 è quasi raddoppiato con 179mila euro ( ). infatti, nel 2014 si posizionava al secondo posto come introiti da libera professione con “soli” 91mila euro. Se non consideriamo gli assunti nel corso dell’anno, tutti i dirigenti medici in servizio nel 2014 con un volume significativo di doppio lavoro migliorano di molto gli incassi dalla libera professione in ospedale: passa da 26mila a 87mila euro. passa da 36mila a 77mila euro. passa da 43mila a 112mila euro. passa da 14mila a 42mila euro. passa da 54mila a 76mila euro. passa da 50mila a 127mila euro.

Da questo punto di vista merita una citazione e un apprezzamento l’ex primario di che con 17mila euro di attività libero professionale contro i 72mila del suo successore ( ) e i 77mila del suo predecessore ( ) fa capire che ci sono modi diversi di interpretare il ruolo di dipendente pubblico. Di fronte a queste cifre, che vanno a sommarsi allo stipendio, le domande che si pongono i cittadini (pazienti e contribuenti spesso paganti due volte) sono parecchie.

La prima è come sia possibile che chi è incaricato di un ruolo importante, impegnativo, faticoso come quello di gestire un reparto ospedaliero (magari strutture complesse) o addirittura più reparti come i capi dipartimento, disponga di tempo ed energie per erogare anche migliaia di prestazioni private. Infermieri, oss e medici arrivano stremati alla fine del proprio turno.

Direttori di strutture complesse e capi dipartimento con stipendi tra i 150 e i 200mila euro l’anno invece, trovano ancora lo spazio, ma soprattutto la forza e la lucidità per svolgere un tale numero di prestazioni libero professionali che porta anche a raddoppiare la cifra. La seconda domanda è relativa alle responsabilità e alle intenzioni della politica rispetto a questo chiaro scivolamento verso un modello privatistico in cui le strutture pubbliche sono utilizzate per consentire a pochi di fare soldi alle spalle dei pazienti, almeno di quelli fortunati che possono pagare, mentre gli altri aspettano.

Senza dimenticare che la possibilità per i fortunati dipendenti pubblici liberi di svolgere il doppio lavoro utilizzando ambulatori, macchinari, attrezzature pagate dai contribuenti si tramuta di fatto in concorrenza sleale nei confronti di chi la libera professione sceglie di svolgerla veramente e non a carico del Servizio sanitario provinciale.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere per ciascuno dei medici in servizio presso l’APSS nel 2023 con entrate da libera professione superiori a euro 60mila, per l’anno 2023:

1) l’elenco dettagliato delle prestazioni divisionali (comprensivo di data e orario) e l’elenco dettagliato (comprensivo di data e orario) delle prestazioni in regime di intramoenia erogate nell’anno 2023 nonché

2) l’orario giornaliero di entrata e uscita con indicazione della sede di servizio.

3) Se non ritenga necessario intervenire, ed eventualmente come, per riportare la libera professione di qualche medico entro limiti ragionevoli e compatibili con il concetto di servizio pubblico;

4) le motivazioni per cui, una volta al governo della Provincia, il Centrodestra non ha ritenuto utile applicare quanto previsto dal suo disegno di legge richiamato in premessa.

*

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Onda)