DEGASPERI (CONSIGLIO PAT-ONDA) * PIL TRENTINO: «ISPAT SMENTISCE SE STESSA FUGATTI E SPINELLI»

Pil trentino, Ispat smentisce se stessa, il presidente e l’assessore.

Oggi Ispat ci fa sapere che per il 2023 le stime sbandierate un anno fa erano completamente sbagliate.

Nel luglio 2024 il duetto Fugatti – Spinelli accompagnato dall’orchestrina Ispat aveva celebrato una crescita del Pil dell’1,3. “Ai vertici nazionali” ci faceva sapere Fugatti mentre strombazzava il “cambio di passo” e la rincorsa dell’Alto Adige.

Tutto smentito oggi.

Per il 2023 le mirabolanti politiche di “sviluppo” centrate sul sostegno alla rendita riportano la realtà per quella che è: crescita dimezzata rispetto ai proclami (da 1,3 a 0,7) crescita “anemica” esattamente pari a quella nazionale che fa perno sui bassi salari e sull’avanzo primario e nessun avvicinamento rispetto all’Alto Adige.

Anche dal punto di vista nominale, l’aumento del Pil in valore assoluto nel periodo 2019-2024 manco recupera l’inflazione.

Non a caso per ISTAT e Bankitalia (due neofiti della macroeconomia) il Pil trentino nel 2023 in realtà è “cresciuto” dello 0,1 con la ricchezza pro capite in calo dello 0,2.

Alla faccia delle visioni.

Preso atto delle ripetute smentite, per celebrare il 2024 meglio attendere che il Barone di Munchausen atterri.

Filippo Degasperi

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Onda)