DEDAGROUP * FESTIVAL ECONOMIA: PRESIDENTE PODINI, « L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE DEVE GENERARE VALORE, PER UNO SVILUPPO INCLUSIVO E CONDIVISO »

sabato 27 maggio 2023

La dichiarazione di Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup, che parteciperà oggi alle 17.30 alla tavola rotonda “Un’economia migliore grazie all’intelligenza artificiale” all’interno del Festival dell’Economia di Trento.

“L’Intelligenza Artificiale deve generare valore per uno sviluppo inclusivo e condiviso, sia a livello economico che sociale, senza trascurare i temi etici che ne conseguono. Dedagroup è impegnata a far sì che tutto il suo potenziale possa trovare massima espressione, ma per farlo non si può prescindere dallo sviluppo di una solida cultura del dato: l’AI può restituire buone risposte solo se le si forniscono informazioni corrette. In questo senso, interoperabilità, governo e comprensione del dato sono da sempre nel DNA del nostro Gruppo” ha sottolineato Marco Podini, Presidente Esecutivo di Dedagroup “C’è ancora molto lavoro da fare, sia a livello scientifico che industriale, e per farlo è indispensabile la collaborazione tra ricerca e mercato, tra attori del territorio ed ecosistema dell’innovazione, ricordando sempre che non servono solo competenze scientifiche, ma anche umanistiche per orientare i temi etici che si aprono quando la società affronta cambiamenti potenzialmente radicali. Noi, come aziende ICT abbiamo la straordinaria opportunità e responsabilità di affrontare questa nuova sfida facendo sistema per creare un nuovo umanesimo digitale”.

Nel panel anche Anna Mareschi Danieli, CdA Gruppo Danieli, Paolo Traverso, Direttore strategia e sviluppo di Fondazione Bruno Kessler – FBK, Fausto Manzana, Presidente di Confindustria Trento, e Marco LANDI, Presidente di Institut EuropIA.