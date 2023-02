DE GODENZ (UPT) * COMBINATA NORDICA JUNIOR: « ANNIKA SIEFF E IACOPO BORTOLAS CAMPIONI DEL MONDO, GIORNATA STORICA PER TRENTINO E VALLE DI FIEMME »

17.02 - sabato 4 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cons. Pietro De Godenz: Annika Sieff e Iacopo Bortolas campioni del mondo, giornata storica per il Trentino e per la Valle di Fiemme

cons. Pietro De Godenz: Annika Sieff e Iacopo Bortolas campioni del mondo, giornata storica per il Trentino e per la Valle di Fiemme. Esprimo con il presente comunicato la mia profonda gioia per il fantastico risultato raggiunto dai nostri Annika e Iacopo che in Canada, a Whistler, sono riusciti con due gare formidabili a diventare entrambi campioni del mondo junior di combinata nordica.

Il Trentino e la valle di Fiemme, dalla quale tutti e due provengono, stanno giustamente festeggiando i due ragazzi che sono sì giovani – sono nati nel 2003 – ma possono vantare un curriculum sportivo già di eccellente livello. Un curriculum destinato ad allungarsi nei prossimi mesi e anni, avendo questi splendidi ragazzi ancora tantissimo potenziale da esprimere e modo di poter crescere ancora.

Questo fantastico successo, oltre ad essere un orgoglio per tutti, è certamente il migliore biglietto da visita in vista delle Olimpiadi 2026 che per quanto riguarda il fondo e il salto si terranno proprio in Valle di Fiemme e dove, se continuerà così, ma non abbiamo dubbi in merito, Iacopo sarà sicuramente uno degli atleti di punta.

Il discorso è per ora diverso per Annika – che certamente potrebbe avere le stesse identiche possibilità – ma solo se la disciplina di combinata al femminile, al momento purtroppo esclusa, venisse inserita nell’evento olimpico. Dal mio punto di vista, come consigliere provinciale, membro del comitato olimpico provinciale e fiammazzo ritengo sia nostro compito fare di tutto perché tutti i nostri atleti possano riuscire a raggiungere l’importante traguardo di partecipare ad una olimpiade: trovo sbagliatissimo che le donne non possano competere in alcune discipline e mi auguro che a questo si ponga rimedio il prima possibile.

Concludo, come ho cominciato, con un messaggio di gioia e speranza per il futuro sportivo del Trentino, facendo personalmente per iscritto ad Annika e Jacopo le mie migliori congratulazioni e, con il cuore, dedicando loro un enorme GRAZIE! per questa splendida ed ennesima pagina di grande sport. Siamo tutti con voi, avete fatto qualcosa di incredibile!

*

Cons. Pietro De Godenz

Provincia autonoma Trento – Gruppo UpT