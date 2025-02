DE BERTOLINI (PAT – PD TRENTINO) * CONCESSIONE A22: «IL TESTO DEL NOSTRO ORDINE DEL GIORNO, RESPINTO OGGI IN CONSIGLIO REGIONALE TN-AA (32 NO/26 SÌ/2 ASTENUTI)

17.11 - mercoledì 19 febbraio 2025

Nota di redazione: oggi, in Consiglio regionale del Trentino Alto Adige Südtirol il Pd ha presentato un Ordine del giorno, firmato e sostenuto da tutta la minoranza trentino + Team K e Verdi di Bolzano. È stato respinto con 32 “no” e “26 “sì”: 2 gli astenuti.

Da quel 3 gennaio ad oggi, tuttavia, si sono susseguite sui media locali e nazionali una serie di notizie e dichiarazioni provenienti dai soggetti coinvolti che hanno generato una sempre più crescente preoccupazione rispetto al contenuto stesso del bando di gara e alla conseguente possibilità che questo fondamentale corridoio autostradale possa vedere un rinnovo della concessione, da un lato, senza subire ritardi ed aggravi procedurali che ne compromettano l’efficienza e la qualità, da altro lato, rimanendo al contempo uno dei simboli e strumenti virtuosi della nostra Autonomia.

In primo luogo, con riferimento ai contenuti giuridici del bando stesso, ha destato allarme la presentazione di tré ricorsi alla giustizia amministrativa. Due ricorsi presentati da Adusbef e soprattutto da AISCAT che censurano asserite violazioni di legge. Da un lato, con riferimento alla previsione del diritto prelazione a favore di A22 Spa, ritenendo tale istituto, contrario alla normativa comunitaria che a loro dire violerebbe il principio della libera concorrenza. Da altro lato, con riferimento al sistema delle tariffe previsto dal bando di gara i ricorrenti sostengono che ne determinerebbe una violazione oltreché del principio della concorrenza anche della giusta remunerazione detl’attività imprenditoriale svolta dalla futura concessionaria, essendo la tariffa autostradale, così determinata dall’ART (Autorità di Regolamentazione dei Trasporti), gravemente lesiva del giusto profitto che deve conseguire ad ogni attività imprenditoriale.

Il terzo ricorso è stato invece presentato dalla stessa Autobrennero Spa e si fonderebbe sulla illegittimità della pretesa dichiarazione, prevista a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, a rinunciare a qualsivoglia indennizzo nel caso in cui l’istituto della prelazione fosse dichiarato incompatibile con la normativa eurocomunitaria. Ricorsi questi preceduti e accompagnati da pubbliche prese di posizione molto critiche come quella della stessa AISCAT (consorzio che raggruppa tutte le Società concessionarie autostradale ad eccezione diA22 Spa da poco uscita dal consorzio stesso) cui è seguita la replica dei soci pubblici di Autobrennero Spa riportate da II Sole 24 ore che danno conto di come al netto controversa procedura ad evidenza pubblica pubblicata dal Ministero gravino ed incombano sul rinnovo della concessione della A22 enormi interessi politico- economici che realisticamente poco si conciliano con l’interesse pubblico, in particolare, rappresentato dagli enti territoriali.

Enti esponenziali degli interessi generali delle loro comunità, che l’A22 l’hanno voluta, costituendo la Società, costruendo e gestendo l’autostrada come strumento essenziale per lo sviluppo socioeconomico regionale, come anche dell’intero Paese, nell’ambito delle relazioni transfrontaliere europee. Come se ciò non bastasse, ad acuire le criticità e le complessità concorrono altri temi di cui la stampa ha dato via via notizia. Per un verso, come dichiarato dallo stesso Presidente della Regione l’evidenza del fatto che la realizzazione del Piano Economico Finanziario alla base della finanza di progetto con riferimento alla mole di investimenti escluderà per l’aggiudicante dividendi per i Soci per finterò arco dei 50 anni, in quanto prevalentemente destinati ai nuovi imponenti investimenti previsti dalla nuova concessione.

Per altro verso, la difficoltà di individuare dei partners perAutobrennero Spa necessari per soddisfare le condizioni economico-finanziarie per partecipare alla manifestazione di interesse e poi alla gara e che successivamente dovranno essere parte della società di scopo, vera aggiudicataria della nuova concessione. Ed infatti, alla notizia di un partner private che – ancora per notizie di stampa nazionale di fine gennaio 2025 – avrebbe presentato una procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa (fatto che ne attesterebbe una sofferenza societaria), si è susseguita l’estemporanea possibilità di coinvolgimento di un partner pubblico come Alperia ed uno sostanzialmente pubblico come Dolomiti Energia.

Proposte ultime che sarebbero state accolte dagli stessi vertici di queste società con eufemistica fredda prudenza. Con l’evidenza logica, a meno di 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di interessi, di non disporre di alcuna informazione utile a comprendere non solo quali partners effettivamente vi saranno ma se Autobrennero Spa sarà o meno in grado di presentare la stessa manifestazione di interesse. Ne, d’altra parte potranno esser ignorate le notizie che darebbero conto dell’esser imminente la presentazione di manifestazioni di interessi di almeno due ulteriori importanti players. E rispetto a questi (ASPI Autostrade per I’ltalia Spa e A4 – Serenissima) se fossero confermate le notizie, ciò di per sé imporrebbe alcuni ulteriori interrogativi vista la proprietà e la riconducibilità delle loro governance.

Ebbene, quanto sta accadendo impone urgenti riflessioni sia sulla gestione politica di questa delicatissima vicenda sia sulle scelte della governance di Autobrennero Spa che hanno riposto nel modello della finanza di progetto il faro guida che li ha orientati nella delicatissima querelle della scadenza della concessione autostradale della A22. Ciò anche e soprattutto laddove si prenda atto del fatto che i Consigli provinciali ed il Consiglio Regionale sono rimasti estromessi anche solo dalla possibilità di essere costantemente informati. In nome, ancora una volta, di un malinteso perché enfatizzato principio di riservatezza rispetto a scelte che seppur tecniche hanno sempre avuto in via ulteriore, come diversamente non potrebbe essere, una natura politica vera e propria rispetto alla quale i soci pubblici che detengono ampie quote societarie avrebbero meritato di essere aggiornati e che, pertanto, nella partita impegnano, direttamente o indirettamente, risorse finanziarie pubbliche.

Ne, infatti, può tacersi del fatto che la scelta di concentrare le energie sul modello della finanza di progetto sia stata escludente quella del ed modello in-house. Quel modello di società in-house che il Governo bi-provinciale sino al 2018 aveva individuato in via prioritaria come dirczione da perseguire per poter confermare, seppur in un diffìcile contesto politico normativo mutevole ed a geometrie variabili, la gestione pubblica e territoriale di un asset di così manifesta pubblica rilevanza anche dal punto di vista strategico per il futuro del nostro territorio e di tutti i territori lungo l’asse del Brennero. Un modello in-house che – nel contesto di un sistema normativo nazionale che lo sosteneva e lo suggeriva come via maestra – avrebbe consentito di evitare il pericoloso cortocircuito cui stiamo assistendo.

Un cortocircuito multilivello:

[A] con un bando di gara che dal punto di vista giuridico desta perplessità rispetto alla tenuta complessiva ed alla compatibilita con le fonti comunitarie e che, stante la pendenza dei ricorsi, ha sancito l’avvio di una lunga stagione di incertezza che mal si concilia con l’ambizione alla creazione del primo Green Corridor à’Ewopa. [B] Con una società Autobrennero Spa che nel voler partecipare alla manifestazione di interesse, compressa in un modello di finanza di progetto figlio di una deroga nomata a “copertura” dal Governo Draghi in un complessivo quadro normativo nazionale che pure avrebbe ancora ad oggi consentito la scelta di un modello in-house compatibile peraltro con le normative europee, si presenta con una partnership pubblico-privato ancora incerta nell’individuazione dei soggetti partecipanti nel contesto di un project financing che già sin d’ora, nel dar conto della assenza di utili per i prossimi 50 anni, di per sé non favorisce la partecipazione dei privati stessi. D’altra pari:e, la legge n. 156/21 che ha convertito il D.L. n. 121/21 se ha introdotto la norma che facoltizza il Partenariato Pubblico Privato, tuttavia, non ha abrogato la norma che prevedeva la possibilità di procedere con \’in-house providing. E proprio su questo punto, non può essere dimenticato come nella XV Legislatura regional-provinciale (2013-2018) gli enti territoriali avevano costituito una società in-house, come previsto dallo stesso Codice dei contratti pubblici (art.5 e 178, d. Igs. 50/216). Norma statale che consentiva e consente ancora oggi (art.7 d. Igs. 36/2023), in alternativa alla procedura di evidenza pubblica, la costituzione proprio di una Società in- /?OL/se per la gestione della nuova concessione.

Proprio su tale presupposto normativo le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto hanno costituito la Società Autostrade Alto Adriatico Spa che, da ben tré anni, esercita la concessione autostradale per 30 anni nella tratta Venezia-Trieste. Ed il tutto mentre in territori a noi prossimi, con riferimento ad altre importanti concessioni autostradali alcune Regioni si sono politicamente rese protagoniste di valorizzare modelli in-house che, da un lato, come poc’anzi ricordato, hanno già permesso di ottenere la nuova concessione, da altro lato, stanno proprio in questi giorni dando evidenza dell’esser questa la strada maestra per raggiungere l’obiettivo. A

fronte di tale complesse premesse, anche ricordando le sollecitazioni e gli approfondimenti già avanzati dal gruppo consiliare Team K, tra cui l’Ordine del Giorno n. 1/XVI al Disegno di Legge n. 36/2020 in Provincia di Balzano e I’lnterrogazione 83/XVII del gennaio scorso, rimane l’evidenza in ogni caso di un bando che per come è stato formulato è primaria fonte di una marcata incertezza che rischia di trascinare in una lunga fase di stagnazione il rinnovo della concessione ed il cui effetto non potrà che riverberarsi sulla stessa qualità della gestione di A22 con il rischio di enormi disservizi per gli utenti e per i territori stessi, derivanti soprattutto dal rinvio ulteriore di investimenti infrastrutturali essenziali per la sicurezza del traffico, la tutela dell’ambiente, il sistema economico dei territori attraversati e dell’intero Paese.

Proprio questa criticità, nell’apparire assorbente ad ogni altro tema, sollecita nell’immediato decisioni politiche condivise. Nell’interesse dei territori bi-provinciali e soprattutto delle nostre comunità che nell’autostrada del Brennero A22 identificano uno dei connotati fìsiognomici esemplari che hanno reso, rendono e ci auguriamo possano rendere ancora riconoscibile la nostra Autonomia.

Tutto ciò premesso, si impegna la Giunta regionale:

1. A rendersi parte attiva, d’intesa con le Giunte provinciali di Trento e Balzano, con gli altri attuali soci pubblici di A22 per un dialogo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riconosciuta resistenza delle condizioni di pubblico interesse che

consentano la revoca in autotutela del bando di gara stesso.

2. Ad impegnarsi al contempo, d’intesa con i soggetti pubblici sopraelencati, per costituire una società in-/7ouse che possa divenire concessionaria per la gestione

dell’autostrada del Brennero.