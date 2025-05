DE BERTOLDI (LEGA) * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: «IL DIGITALE È IL MOTORE DELLA  QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE»

17.42 - martedì 6 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Intelligenza artificiale: una grande opportunità tanto da poter determinare la quarta rivoluzione industriale. Investimenti previsti entro il 2028 superiori a 630 miliardi di dollari significano una direzione obbligata per la crescita e la competitività del sistema paese. Dobbiamo però risolvere quanto prima le criticità insite nella transizione, ed è per questo che preannuncio la presentazione di un’interrogazione che chiederà al Governo come intende procedere per garantire l’aggiornamento e la formazione dei lavoratori, indispensabile per non uscire dal mercato, nonché per tutelare i dati sensibili, messi a rischio dalla capacità di memoria dei sistemi di intelligenza artificiale. Dobbiamo infatti proteggere la privacy degli individui ed il know how delle imprese.

Così l’onorevole Andrea de Bertoldi presidente nazionale Lcd e membro della commissione finanze del Gruppo Lega, intervenendo in conferenza stampa alla Camera sul tema professioni ed intelligenza artificiale. organizzato dalla fondazione Milton Friedman.