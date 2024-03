“DARTS OF THE ALPS“ * FRECCETTE – CIRCUITO NAZIONALE: « I TRENTINI FURLANI E MARANELLI PROTAGONISTI IN PROVINCIA DI VICENZA, NELLA CATEGORIA “A“ »

10.58 - martedì 19 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La stagione delle freccette entra nel vivo e nello scorso weekend si è svolta in provincia di Vicenza la terza tappa nazionale della specialità soft darts del circuito Figest. Tappe che serviranno poi per formare la nazionale italiana e dove gli atleti trentini si sono distinti, ancora una volta, nelle varie categorie.

L’evento appena concluso infatti ha visto trionfare il trentino Furlani Michel nella categoria A al termine di una serie di partite molto combattute e spesso risolte al leg decisivo. Successo che segue quello che il compagno di squadra Nicola Giovannini di Pinè aveva ottenuto nella precedente tappa, svoltasi all’Aquila a febbraio. Entrambi fanno parte del team Master of Puppets che recentemente ha aggiunto al proprio palmares il titolo regionale a squadre, sempre nella specialità soft darts, e che saranno impegnati a fine maggio nelle finali italiane, dove sperano di poter riconquistare lo scudetto già vinto nel 2018.

Ma non è solo la categoria maggiore a portare risultati degni di nota al movimento trentino, nella categoria B infatti Samuel Maranelli sta letteralmente dominando la classifica, riuscendo a portare a casa tre primi posti su altrettante gare disputate, ai quali si aggiungono due centri su tre nella competizione a coppie, in duo con Denny Paoli che al momento detiene il secondo posto in classifica assoluta.

Meritevole di attenzione anche la stagione di Sonia Rama, che grazie alla costanza nelle precedenti tappe, sta tenendo stretta la prima posizione della classifica di C femminile. Occhi puntati quindi al prossimo evento, già in programma per la fine di aprile nelle Marche.