DAO * VILLAMONTAGNA (TN): «SUPERMERCATO “CONAD CITY“, RIAPERTO IL PUNTO VENDITA DI PIAZZA DEI PREDAROI»

13.12 - venerdì 29 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Villamontagna ha di nuovo il suo supermercato: riapre Conad City, rinnovato nel look e nella gestione. La comunità dell’Argentario torna ad avere il proprio supermercato di prossimità, presidio importante per gli abitanti di Villamontagna e dintorni. Riapre il punto vendita di Piazza dei Predaroi e lo fa in una veste rinnovata, anche nella gestione.

L’ex punto vendita Margherita Conad era chiuso da inizio 2024, per l’improvvisa scomparsa di Enzo Scartezzini, socio della cooperativa DAO-Conad e storico gestore del supermercato. Oggi le porte riaprono per la clientela con la nuova insegna Conad City. Alla guida del negozio e dello staff, Stefano Merci e Flavio Bertoldi, già gestori del supermercato Conad di Martignano.

Al taglio del nastro erano presenti Ezio Gobbi (presidente DAO), Nicola Webber (direttore operativo DAO), Marco Penasa (responsabile marketing, comunicazione e vendite), i soci e gestori Stefano Merci e Flavio Bertoldi. Insieme a loro, il sindaco Trento, Franco Ianeselli, Mario Tonina (assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione), e il consigliere provinciale e regionale Roberto Stanchina.

All’inaugurazione hanno preso la parola il presidente Gobbi, il direttore Webber, il sindaco Ianeselli, l’assessore Tonina, e il consigliere Stanchina. Ognuno di loro ha ricordato Enzo Scartezzini e il ruolo del suo servizio per le famiglie dell’Argentario. Stefano Merci ha espresso motivazione e orgoglio per la responsabilità e la fiducia che questo passaggio di testimone rappresenta.

I mesi di lavoro intensi e rapidi che si sono susseguiti, coordinati da DAO, hanno permesso di riportare all’attivo un luogo di riferimento e di incontro, uno dei presidi indispensabili che DAO mira a rafforzare in veste di cooperativa del territorio e attrice della distribuzione organizzata.

“Con questa ristrutturazione finalmente ridiamo un servizio importante al territorio – ha detto Ezio Gobbi. “È un’apertura che sottolinea l’impegno costante di DAO nel partecipare alla comunità, rispondere alle sue esigenze e valorizzare la vita dei nostri luoghi.”

Il supermercato rimarrà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 12 e dalle 15.15 alle 19.