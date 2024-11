DAO * “TU SCEGLI – NOI DONIAMO”: «CELEBRATA LA CONCLUSIONE DELL’INIZIATIVA SOLIDALE, CON UN EVENTO DEDICATO AL VOLONTARIATO TRENTINO»

17.52 - venerdì 15 novembre 2024

“Tu scegli, noi doniamo”: DAO celebra la conclusione dell’iniziativa solidale con un evento dedicato al volontariato trentino. Si è conclusa oggi l’iniziativa “Tu scegli, noi doniamo”, ideata e promossa dalla cooperativa DAO, che l’ha inserita nelle attività legate al riconoscimento di Trento come Capitale Europea del Volontariato 2024.

Durante la scorsa estate, la cooperativa lavisana ha invitato la comunità a esprimere la propria preferenza tra quattro organizzazioni no-profit del territorio, attraverso una votazione solidale online, aperta a chiunque volesse premiare SAT, APPM, Eliodoro, oppure Carpe Diem con il Forno Sociale Migola.

I voti raccolti hanno creato l’ordine di preferenza secondo il quale DAO destinerà quattro contributi per supportare la progettazione e organizzazione dei progetti solidali delle quattro organizzazioni.

L’incontro del 15 novembre, oltre a sancire la conclusione della votazione, è stato un’opportunità per valorizzare le diverse missioni degli enti coinvolti: SAT, storica associazione di alpinismo e tutela ambientale; APPM, impegnata nella promozione dell’educazione giovanile; Eliodoro, focalizzata sul supporto socioassistenziale; e Carpe Diem, che con il Forno Sociale Migola offre sostegno a persone svantaggiate e crea momenti di scambio e convivialità per incentivare la vita sociale.

Insieme alla rappresentanza DAO, l’evento ha visto la partecipazione di Cristian Ferrari (presidente di SAT); Antonello Panetta, Laura Lenzi e Luciano Degli Esposti (presidente, socia fondatrice e membro del CDA di Eliodoro); Elisa Damaggio, Vittoria De Mare e Francesca Braito (presidente, direttrice e coordinatrice di Carpe Diem); Enrico Capuano (responsabile affari generali di APPM).

Tutte le rappresentanze hanno avuto l’occasione di raccontare le proprie storie di solidarietà e di dialogare tra loro e con DAO, che ha favorito così una rete di collaborazione per progetti futuri.

“La nostra missione come cooperativa del territorio è anche quella di costruire ponti, dialoghi tra impresa e comunità, oltre a sostenere chi opera quotidianamente per migliorare il territorio. – ha detto Nicola Webber, Direttore Operativo di DAO. “Tu scegli, noi doniamo rappresenta per noi un momento di dialogo e impegno concreto, e il risultato di questa iniziativa ci rende orgogliosi di essere parte attiva del tessuto sociale trentino,” ha concluso Webber.

“Con questa iniziativa e con l’impegno sportivo, culturale e sociale che mettiamo in atto durante tutto l’anno vogliamo supportare le tante associazioni che a loro volta aiutano il territorio, e lavoriamo per farlo al meglio delle nostre possibilità”, ha aggiunto Ezio Gobbi, presidente di DAO. “Consapevoli di ciò che possiamo fare e delle caratteristiche del nostro tessuto sociale, ci affidiamo a realtà come le quattro associazioni che abbiamo coinvolto, perché loro più di tutte conoscono e toccano con mano le reali necessità di chi vive difficoltà nel quotidiano”.

Anche Marco Penasa, responsabile marketing, comunicazione e vendite di DAO, ha spiegato nel dettaglio il motivo di questa iniziativa: “È il legame per il territorio a unirci nell’impegno a generare valore. Siamo felici di poterlo fare ogni anno in modo concreto, per dare sempre più valore ai pilastri della nostra impresa cooperativa e per coinvolgere, raccontare, creare sinergie che fanno bene al territorio e a chi lo vive”.