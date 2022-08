DALZOCCHIO (LEGA) * VITTORIA YEMAN CRIPPA: « LA CAMPAGNA ELETTORALE FA SORGERE “STRAFALCIONI” DOVE NON ESISTONO, L’ULTIMO CASO RIGUARDA IL COMMENTO AL PRESIDENTE FUGATTI »

17.07 - lunedì 22 agosto 2022

//

Dalzocchio: “La campagna elettorale fa sorgere “strafalcioni” dove non esistono”. Forse è il clima da campagna elettorale a rendere rinomato un giornale online per evidenziare “possibili” strafalcioni della Lega, arrivando persino a individuarne dove non ci sono. L’ultimo caso riguarda il commento del Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, alla vittoria di Yeman Crippa.

Una soddisfazione da parte del nostro presidente che si è trasformata in un presunto attacco razzista per il solo fatto che nel comunicato stampa, redatto dall’ufficio stampa in modo solerte, è stata utilizzata l’espressione “vive in Trentino”. Del resto non pare che Yeman viva né a Milano, né a Napoli, né a Roma o né all’estero, ma viva in Trentino.

Non risulta da nessuna parte che qualcuno abbia negato il fatto che sia trentino, men che meno il Presidente Fugatti. Notiamo come questo noto giornale online voglia ad ogni costo sottolineare il colore della pelle del nostro campione, ma la campagna elettorale incombe e la tensione nel puntare tutto su una propaganda basata unicamente su possibili strafalcioni e mai su contenuti seri è forse la priorità per alcuni.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio