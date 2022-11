DALZOCCHIO (LEGA) * VALDASTICO: “ NON È VERO CHE ‘FUGATTI È SOLO’, I FATTI DICONO ALTRO E L’OPERA RILANCERÀ ROVERETO E LA VALLAGARINA “

15.52 - martedì 08 novembre 2022

“Come sovente accade quando di mezzo c’è una discussione, magari di rilievo, ognuno prova a tirare acqua al proprio mulino, come si suol dire. Tuttavia, questo non autorizza a diffondere falsità; e falsità è senza dubbio l’affermazione del comitato “No A31 Nord” – prontamente ripresa dai media locali – secondo cui, rispetto alla realizzazione della Valdastico, il Presidente della Giunta provinciale, Maurizio Fugatti, sarebbe «rimasto solo».

Beninteso, senza dubbio c’è chi si augura che vada a finire in questo modo; ma al momento i fatti dicono qualcosa di diverso. Infatti, la bocciatura del progetto degli industriali veneti – questo il fatto da cui è scaturita la fantasiosa ricostruzione del Presidente «rimasto solo» – non è stata affatto, si badi, una bocciatura tout court; semplicemente, da parte vicentina ci si è espressi negativamente rispetto all’uscita a Rovereto, ipotesi su cui la Giunta provinciale sta lavorando.

Il che è un parere legittimo, ovviamente. Il punto però che ci tengo a ribadire è che deve essere il Trentino – e solo il Trentino, non altri – a decidere dove realizzare l’uscita della Valdastico; e trovo quanto meno paradossale che forze politiche ma anche associazioni che di fatto gravitano a sinistra, ossia in quell’area che nell’ottobre 2018 accusava la Lega di voler «venetizzare» il Trentino, oggi siano disposte a sostenere le obiezioni del Veneto prima che le ragioni della loro amministrazione provinciale.

Tutto ciò in un contesto in cui, repetita iuvant, l’uscita a Rovereto del collegamento stradale è – e resta – un’ipotesi da valutare, anche se pare ormai chiaro che le conseguenze di ordine ambientale sarebbero minime, in raffronto ai benefici per la Vallagarina e per la stessa Città della Quercia, da anni in declino grazie agli stessi che oggi la sentono minacciata da un’opera che, invece, la ricollocherebbe in uno snodo cruciale per l’economia.

Per questo auspico e credo che il Presidente Maurizio Fugatti – che nell’ottobre 2018, ricordo pure questo, ottenne il consenso dei trentini sulla base di un programma che prevedeva esplicitamente la Valdastico, senza mezzi termini – debba, insieme alla sua Giunta, che la Lega sostiene con convinzione, procedere affinché il Trentino possa finalmente fare un deciso passo infrastrutturale in avanti, quali che siano i pensieri e i desiderata, per quanto legittimi, di chi comunque vive in altre regioni”.

È quanto affermato in una nota dalla Capogruppo in Consiglio provinciale della Lega Salvini Trentino, Mara Dalzocchio