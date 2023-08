DALZOCCHIO (LEGA) * STAZIONE FERROVIARIA TRENTO: « BENE IL POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO, PASSO SIGNIFICATIVO PER LA SICUREZZA PUBBLICA »

16.45 - domenica 13 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Bene la determinazione del Governo e dei Ministri della Lega nel promuovere l’importante tematica relativa al potenziamento del servizio di controllo della stazione ferroviaria di Trento a seguito anche dell’insicurezza che regna sovrana nell’area della stazione e in quella a questa limitrofa.

Questi temi tanto delicati quanto quelli che stanno scuotendo il nostro amato territorio non sono stati ignorati da chi, primo tra tutti il Ministro Salvini, ama il Trentino come terra d’autonomia. Gli ultimi avvenimenti di cronaca, purtroppo, hanno evidenziato l’importanza di migliorare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, contribuendo così a garantire un ambiente più protetto per i cittadini e i viaggiatori, ma anche per i tassisti.

La decisione di potenziare il servizio di controllo delle stazioni ferroviarie costituisce un passo significativo nella direzione della tutela della sicurezza pubblica e rappresenta un chiaro impegno nel garantire che tutti coloro che si recano nelle nostre stazioni, o vi lavorano, possano farlo in tranquillità e serenità.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio.