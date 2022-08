DALLAPICCOLA (PATT) * TURISMO: « GLI OPERATORI FANNO FATICA A FAR QUADRARE I CONTI, CARENZA PERSONALE E COSTI ALLE STELLE I PRINCIPALI MOTIVI DI FRUSTRAZIONE »

12.03 - giovedì 04 agosto 2022

La ripresa del turismo non era una “faccenda” scontata. Il traino nazionale non c’è che dire, ha aiutato. E gli affezionati clienti, i curiosi, le persone, sono tornate. Benvenuti!

Intanto però gli operatori fanno fatica a far quadrare i conti. La carenza di personale (al punto da dover chiudere certi servizi) e i costi alle stelle sono i due principali motivi di frustrazione.

Anche nell’opulento Garda, (tanto per citare un paradigmatico esempio) dove il problema è sempre stato l’affollamento, la preoccupazione serpeggia. Non oso immaginare le zone meno fortunate.

A questo punto verrebbe naturale chiedersi cosa può fare l’Autonomia, il governo della Provincia. Il problema è che il mix è davvero micidiale e le armi che ha in mano la giunta provinciale sono spuntate. Intervenire a pioggia sulla copertura dei costi oltre che giuridicamente impraticabile sarebbe pure impossibile per l’enorme quantità di fondi necessaria.

Anche la strada della promozione, specie delle zone sature è inutile. Andrebbe invece riservata maggiore attenzione alle zone potenzialmente sviluppabili. Territori meno dotati di infrastrutture e tradizione turistica ma che adeguatamente supportati potrebbero ritrovare un rinnovato interesse.

In questo la riforma del sistema turistico – specialmente locale – non ha certo dato il meglio di sé. Delle 20 tribù indiane (come in maniera abominevole qualche giorno fa la giunta ha definito le APT) son calate di qualche unità a scapito di chi, normalizzato, (sigh!) è rimasto senza ferri del mestiere. E li la crisi, a quel punto, ha picchiato ancor di più. Nella prossima legislatura provinciale, la nuova giunta avrà un’enorme responsabilità. Queste disparità andranno sistemate al più presto, in qualche località i danni hanno già assunto qualche punto di irreversibilità.

Nel frattempo?

C’è davvero da sperare che la traballante situazione geopolitica internazionale possa presto assestarsi. Mentre l’Italia va al voto. Col morale sotto i tacchi.

Michele Dallapiccola

Consiglio Provincia autonoma Trento (Patt – già Assessore al Turismo)