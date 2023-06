DAL RÌ (UDC TN-AA) * REPLICA A SEGRETARIO PD: « L’INTERVENTO DI OGGI SULL'”ADIGE” FACCIAMO LEGGERE AI NOSTRI AMICI, COGLIERANNO LA DEBOLEZZA DELLA SINISTRA »

11.48 - giovedì 8 giugno 2023

Facendo riferimento a quanto pubblicato in data odierna sul giornale L’Adige (sotto la prima pagina) con titolo “La destra litiga, il Trentino affonda” a firma del segretario provinciale Pd, Alessandro Dal Ri, mi preme replicare quanto segue.

Nessuno ha ancora detto ad un PD ancora ebbro per il successo della “sagra del cetriolo” della scorsa settimana che la contesa è su altro, o che il “ghostwriter” in questo caso sembra proprio l’ex assessore alla sanità che ci ha lasciato in eredità la vicenda Not e la distruzione della sanità territoriale. Ciò che sorprende è l’incapacità di tanti “ex quasi tutto” di andare oltre le polemiche.

E l’evidenza che neanche ciò che oggi il Pd propone come semi – nuovo sia attrezzato per fare un’autocritica dopo che l’opinione dei trentini ha già bocciato con il voto tante scelte verticistiche con cui, fin dalla legislatura 2003 / 2008, si è smontato l’impianto stesso della Autonomia speciale.

Invitiamo a leggere l’articolo, il peana a firma del neo segretario provinciale del Pd, poiché pensiamo che il leggerlo spieghi chiaramente ai potenziali elettori la palese inadeguatezza di quelle proposte e ci porti consenso. Fatelo leggere anche ai vostri amici. Per noi è importante che tanti colgano l’assoluta debolezza dell’alternativa che da sinistra certuni fingono di essere.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige