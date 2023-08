DAL RÌ (UDC) * SISTEMA ELETTORALE TRENTINO: « È OSCENO, DAL 2003 MINA L’INTEGRITÀ DELL’AUTONOMIA REGIONALE »

09.29 - mercoledì 9 agosto 2023

La nostra perplessità su ciò cui stiamo assistendo con il “Venghino signori, venghino!” di cui son pieni i quotidiani in questo avvio di agosto, fonda sulla convinzione che vi sia una “vecchia politica” che dopo l’afflosciarsi del fenomeno dei M5S su “Giuseppi” Conte ed i compromessi che hanno preceduto la guerra ibrida in Europa che è stata la vicenda Covid-19 e la guerra vera che London preparava dal 2014 ed è esplosa nel 2022, pensa ancora che tutto possa tornare come prima.

E che la “rottura” rappresentata dall’irrompere della disintermediazione nei processi della rappresentanza politica e dei modi di selezione della classe dirigente si possa riassorbire girando pagina. C’è chi realmente crede sia ancora il tempo delle “figurine” da mettere in lista per spacciare una territorialità che ha evidenziato tutta la sua fragilità con l’oscena scelta di questo sistema elettorale trentino che dal 2003 mina l’integrità dell’Autonomia regionale.

La lettura è superata ed il linguaggio adottato è inadeguato. Vi sono coloro che mantengono un approccio “proprietario” alla cosa pubblica anche dopo “l’esproprio” che si è visto nel 2018. Berlusconi lo aveva compreso e la stessa Meloni è stata portata al vertice del Paese non in quanto ex missina, ma perchè si è finta altro dal percorso che la vide giovane ministro in un Governo Berlusconi. Un Berlusconi che padroneggiò un mezzo non meno bene di come Casaleggio seppe sfruttarne un altro.

L’Agorà è tale poiché mescola l’Alto con il Basso dando a ciascun linguaggio pari dignità. E più che di “figurine” ha bisogno di “personaggi”. Qui invece si immagina che le controfigure possano imbastire una piacevole parodia. Si guardi ai “candidandi” Sindaci che aspettano l’ultimo giorno utile a percepire la propria indennità, prima di dedicarsi alla campagna elettorale in cui la loro convinzione dovrebbe convincere l’elettore.

Dove da qualsiasi social chiunque può additare la “nudità” del candidato. In ogni istante. Il grido “Il Re è nudo” rimbomba tra le valli del Trentino.

Roberto Dal Rì

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige/Südtirol

