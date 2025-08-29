DAL RI (SEGRETARIO PD TRENTINO) * ELEZIONI AMMINISTRATIVE PAT: ««RITORNO AL PROPORZIONALE? PROPOSTA STRUMENTALE PER PIEGARE LE REGOLE AGLI INTERESSI DI FUGATTI»

18.02 - venerdì 29 agosto 2025

«Ritorno al Proporzionale? È solo una proposta strumentale: si vogliono piegare le regole agli interessi di Fugatti».

Il segretario provinciale del PD del Trentino Alessandro Dal Ri interviene sulla proposta del Patt, tornata in auge grazie alle recenti aperture della Lega, di modifica della legge elettorale provinciale in senso proporzionale: «L’elezione diretta dei presidenti di Regione e dei sindaci negli ultimi decenni è stato un elemento di stabilità a fronte di Governi che duravano poco. Sarà un sistema che ha dei difetti, ma ha molti vantaggi e io un ritorno al proporzionale non lo vedo proprio.

Potrebbe essere interessante di legge elettorale tra maggioranza e minoranze, ma il fatto è che non sarebbe un dibattito sincero perché sappiamo che è strumentale, finalizzato unicamente a trovare una via d’uscita per rimettere Maurizio Fugatti alla presidenza perché sanno che a novembre la Corte costituzionale boccerà la legge sul terzo mandato. Qui si vogliono solo piegare le regole del gioco agli interessi di bottega del momento di un giocatore.

Noi non possiamo essere complici di una cosa del genere, inoltre il PD è un partito a vocazione maggioritaria e farebbe molta fatica a vedere il ritorno a una legge elettorale proporzionale per le provinciali. A settembre ne discuteremo con gli alleati, ma sono sicuro che anche loro sono consapevoli dell’interesse strumentale che sta dietro questa proposta».