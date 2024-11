DAL RI (PD – TRENTINO) * ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA / UMBRIA: «UN PROGETTO PROGRESSISTA UNITARIO PUÒ VINCERE, CONTRO LE DESTRE»

18.03 - martedì 19 novembre 2024

Alessandro Dal Ri: “Un progetto progressista unitario può vincere contro le destre”. I risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria confermano che un progetto progressista unitario può vincere contro le destre. Il modello promosso dal Partito Democratico dimostra la capacità di unire forze diverse attorno a valori condivisi, come la giustizia sociale, la sostenibilità e i diritti.

Questo risultato non è solo motivo di orgoglio per chi ha lavorato duramente nelle due regioni, ma un messaggio di speranza per tutto il Paese: la strada dell’unità e della collaborazione è quella giusta per costruire un’alternativa credibile e concreta.

L’obiettivo, ora, è rafforzare questa visione ovunque, partendo dal radicamento nei territori e mettendo al centro le priorità dei cittadini: il lavoro insieme alla capacità di creare sviluppo, il welfare, la lotta alle disuguaglianze e la transizione ecologica. La politica deve tornare a essere strumento di risposte e soluzioni, non di divisioni sterili.

Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito al successo in Emilia-Romagna e Umbria. Questi risultati sono un esempio di come, con determinazione e coerenza, si possa costruire una politica che guarda al futuro con fiducia e concretezza.

Alessandro Dal Ri – Segretario provinciale Partito Democratico del Trentino