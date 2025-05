DAL RI (PD – TRENTINO) * COMUNALI 2025: «RIVOTATO IL SINDACO IANESELLI, A TRENTO IL PARTITO SI CONFERMA FORZA CENTRALE E RESPONSABILE»

17.53 - lunedì 5 maggio 2025

Il Partito Democratico del Trentino esprime soddisfazione per gli esiti del primo turno delle elezioni comunali. A Trento, la netta riconferma del sindaco Franco Ianeselli con il 54,65% dei consensi e il 24,64% ottenuto dalla lista PD-Psi rappresentano un risultato molto positivo, che rafforza il ruolo del partito nella città capoluogo e nella coalizione di centrosinistra.

Siamo orgogliosi del lavoro fatto e del risultato raggiunto, che premia l’impegno costante, la serietà e la coerenza della nostra comunità politica. A Trento il PD si conferma forza centrale e responsabile, capace di costruire alleanze ampie e credibili per il futuro della città.

Molto positivo anche l’esito a Lavis, dove Luca Paolazzi conquista un’affermazione netta e autorevole, a conferma della forza del centrosinistra nei territori della valle. Un risultato che dimostra come il radicamento e la capacità amministrativa siano ancora decisivi per convincere i cittadini.

A Riva del Garda, Alessio Zanoni e la coalizione di centrosinistra si affermano come primo polo con il 49% dei consensi. Ci prepariamo ad affrontare il ballottaggio con grande determinazione: siamo a un passo da un cambiamento importante e storico per la città.

Dispiacere, invece, per l’esito di Arco, dove il centrosinistra non accede al ballottaggio. Occorrerà fare una riflessione. Il Partito Democratico del Trentino ringrazia tutti i candidati, gli eletti, i militanti e i volontari che hanno contribuito a una campagna elettorale intensa, partecipata e all’altezza della sfida.

Ora ci aspettano diversi ballottaggi in realtà importanti, e saremo al lavoro per convincere i cittadini a dare fiducia ai progetti territoriali che sosteniamo. Le valutazioni generali sul quadro politico Trentino verranno svolte all’indomani dei ballottaggi, quando il risultato complessivo sarà definito.

Alessandro Dal Ri – Segretario provinciale PD del Trentino

