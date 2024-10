DAL RI (PD) E PATTINI (GRUPPO MISTO) – QUESTION TIME * CHIUSURA POSTE VILLAZZANO: «IL COMUNE DI TRENTO QUALI MISURE ADOTTERÀ PER GARANTIRE CONTINUITÀ DEI SERVIZI?»

Con la presente, desidero richiamare l’attenzione su una questione di rilevante importanza per la comunità di Villazzano, e per quelle dei quartieri (Cristo Re) e sobborghi (Ravina) e per i loro residenti: la notizia della chiusura dell’ufficio postale.

L’ufficio postale rappresenta un servizio essenziale, non solo per la gestione della corrispondenza, ma anche per l’accesso a una serie di servizi pubblici fondamentali, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani, numerosi e non avvezzi all’utilizzo dei servizi online. La sua chiusura comporterebbe notevoli disagi, costringendo i cittadini a spostamenti più lunghi per accedere a tali servizi.

Chiedo quindi:

1. Quali misure il Comune intende adottare per garantire la continuità dei servizi postali per i residenti di Villazzano (e degli altri territori interessati) e se siano previsti incontri con Poste Italiane per discutere questa decisione e valutare alternative che possano mantenere attivo il servizio, magari a fasce orarie o solo per alcuni giorni della settimana?