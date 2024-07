DAL RI E BENETTI (PD – TRENTINO) * ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2025: «SOSTENIAMO UFFICIALMENTE IL NOME DI FRANCO IANESELLI, COME CANDIDATO SINDACO»

16.04 - giovedì 25 luglio 2024

Il Partito Democratico Trentino conferma piena fiducia all’attuale Sindaco di Trento e sosterrà ufficialmente il nome di Franco Ianeselli come candidato sindaco al tavolo di coalizione in vista delle prossime elezioni amministrative del 2025.

La conferma è avvenuta durante il Coordinamento Cittadino, tenutosi la sera del 24 luglio 2024, a seguito di un partecipato dibattito interno.

Durante il dibattito, è emersa chiaramente la volontà del PD cittadino di continuare a svolgere un ruolo centrale nella definizione delle politiche e delle strategie che hanno caratterizzato l’amministrazione Ianeselli. Amministrazione che ha conseguito risultati importanti e tangibili per Trento, mantenendola al livello delle migliori città europee su tutti i fronti: dalla sostenibilità economica ed ambientale, alla capacità di essere polo attrattore di eccellenze in tanti settori, passando per politiche di welfare di primo livello, con tante progettualità avviate su molte sfide del nostro tempo.

La rinnovata fiducia nei confronti del sindaco uscente testimonia l’impegno del partito a proseguire su questa strada, consolidando i successi raggiunti e affrontando con determinazione le sfide future.

Il Partito Democratico è convinto che la leadership di Franco Ianeselli, sostenuta da una coalizione unita e determinata, rappresenti la migliore garanzia per la continuità di un governo locale attento ai bisogni dei cittadini e capace di promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità.

Il PD intende svolgere un ruolo centrale di impegno per unire la coalizione di centrosinistra, lavorando attivamente per garantire una collaborazione solida e coesa tra tutte le forze politiche coinvolte. Siamo certi che il nostro progetto politico saprà raccogliere ampio consenso e portare avanti un’amministrazione efficace e inclusiva.

Alessandro Dal Ri

Segretario provinciale PD

Alex Benetti

Coordinatore cittadino PD