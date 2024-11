CUB TRENTO * REDDITIVITÀ 95 AZIENDE: «VETRI SPECIALI, UN VERO RICATTO LA CONDIZIONE DI PERDITA SALARIALE PER TRASFERIMENTI DA STABILIMENTI»

12.57 - venerdì 8 novembre 2024

Leggendo su “l’Adige” di oggi la sintesi del rapporto annuale di Franco Ischia (CGIL) sullo stato di salute dell’industria trentina, non possiamo esimerci dal fare alcune considerazioni.

Se nel 2023 la redditività di 95 aziende trentine su 106 è aumentata senza un aumento proporzionale negli investimenti, questo significa una cosa sola: è aumentato lo sfruttamento dei lavoratori. Il che può avvenire soltanto in due modi: o estendendo il numero di ore lavorate, o intensificando i ritmi di lavoro. Se, a parità di salario, la redditività dell’azienda aumenta, vuole dire che i lavoratori producono di più: eccola qui una “verità scientifica”.

Se non si parte da questo, cosa vanno a dire CGIL, CISL e UIL alle aziende e all’assessore Spinelli?

Facciamo un esempio di stringente attualità: la vertenza tra gli operai e l’azienda Vetri Speciali. Sul ricatto vero e proprio di mantenere, nel trasferimento della produzione da Pergine a Gardolo, lo stesso numero di operai solo a condizione che questi ultimi accettino perdite salariali e un peggioramento del contratto collettivo, CGIL, CISL e UIL non hanno nulla da dire? Se la redditività della Vetri Speciali (che ha beneficiato negli anni di quei fondi provinciali tanto richiesti) è aumentata; se tra Pergine e Gardolo (10 km) non c’è alcuna differenza di “ecosistema produttivo”, perché mai i lavoratori dovrebbero accettare condizioni peggiorative per scongiurare il ricatto del licenziamento?

A cosa servono le analisi dell’industria trentina se non se ne trae alcuna conseguenza logica e pratica? La risposta non va data certo alla CUB, bensì agli operai della Vetri Speciali e alle loro famiglie.

Cub Trento