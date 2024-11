CUB – TRENTO * LAVORO: «OGGI ALLE 14.30 PRESIDIO SOTTO IL PALAZZO PROVINCIA TRENTO, PER CASE RIPOSO E VETRI SPECIALI»

12.08 - mercoledì 6 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi pomeriggio dalla ore 14,30 CUB Trento, UniAMOci e SOS RSA Anziani saranno sotto la provincia per chiedere un incontro con gli assessori Tonina per le Case di Riposo, con l’assessore Gerosa per la scuola e con l’assessore Spinelli per i lavoratori della Vetri Speciali di Pergine sottoposti a pesanti pressioni perché rinuncino al diritti e salario.

Si allega il volantino che sarà distribuito durante il presidio e la locandina che richiama il presidio.