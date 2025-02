CUB-SBM * BLOCCO TRIVELLA GENNAIO 2022: «SOLIDARIETÀ AI “NO TAV“ SOTTO PROCESSO A TRENTO, RESISTERE È GIUSTO E NECESSARIO”»

21.44 - sabato 15 febbraio 2025

Solidarietà ai no tav sotto processo. Mercoledì 19 febbraio, presso il tribunale di Trento, si svolgerà il processo (con possibile sentenza) contro dodici no tav, alla sbarra per il tentativo di bloccare, nel gennaio del 2022, una trivella in via della Spalliera. Le accuse sono pesanti: si va dalla “resistenza” alla “tentata rapina” (per la rimozione… di un lucchetto).

Nell’esprimere la nostra piena solidarietà alle attiviste e agli attivisti, ribadiamo che resistere alla devastazione del territorio è giusto e necessario, e che l’unica “rapina” è quella delle risorse collettive operata dai costruttori del by pass ferroviario e dalle istituzioni, per le quali le Grandi Opere (inutili) sono un vero e proprio bancomat.

Tra le tante, e approfondite, ragioni per fermare questo scempio illustrate dai comitati in ormai vent’anni di opposizione, ne vogliamo sottolineare o aggiungere un paio.

La prima è che, anche alla luce dell’accordo sulla “mobilità militare” stipulato tra Leonardo – il più grosso produttore di armi italiano, implicato anche nel genocidio a Gaza – e RFI nell’aprile 2024, queste infrastrutture servono alla guerra, non ai pendolari e nemmeno a ridurre il traffico delle merci su strada.

La seconda – su cui non smetteremo mai di tornare – è che le stesse istituzioni che hanno imposto pesanti restrizioni alla libertà in nome della salvaguardia della salute pubblica durante l’Emergenza Covid, oggi impongono degli scavi a Trento Nord in terreni inquinati da sostanza cancerogene, esponendo l’intera popolazione trentina a gravi rischi sanitari.

Aggiungiamo infine che, come nel caso della lotta degli operai della Vetri Speciali, troviamo dal lato opposto dell’interesse generale ex dirigenti della CGIL – nel primo caso, il direttore del personale Zaia, nel secondo il sindaco Ianeselli –, a conferma di come le cosiddette porte girevoli girino sempre verso il potere e il profitto.

Le prime persone messe a rischio dai veleni dell’ex Sloi e Carbochimica sono proprio i lavoratori incaricati degli scavi, senza che i sindacati confederali abbiano nulla da dire.

Resistere a tutto questo è sacrosanto. A chi lo ha fatto e lo farà va tutta la nostra gratitudine.

*

C.U.B. (Confederazione Unitaria di Base)

Piazza G. Cantore, 3 – 38121 Trento

Portavoce: Ezio CASAGRANDA

S.B.M. (Sindacato di Base Multicategoriale)

Via G. Matteotti, 40 – 38122 Trento

Portavoce: Fulvio FLAMMINI