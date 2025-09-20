CUB E SBM – TRENTO * SCIOPERO 22/9: «CORTEO DA PIAZZA DANTE ALLE 09.30 CON PERCORSO NEL CENTRO CITTADINO, POI AL LARGO CADUTI NASSIRIYA»

18.03 - sabato 20 settembre 2025
Sciopero generale di lunedì 22 settembre 2025 organizzato da CUB (Confederazione Unitaria di Base) di Trento e da SBM (Sindacato di Base Multicategoriale) di Trento.
Il corteo, con partenza da Piazza Dante alle ore 9:30, farà un breve percorso nel centro cittadino e poi di dirigerà in via Brennero fino al largo caduti di Nassiriya dove si terrà il comizio finale ed il blocco fino alle ore 15.
Cub Trento – Sbm Trento
