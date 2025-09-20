Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONEWS TN-AA

CUB E SBM – TRENTO * SCIOPERO 22/9: «CORTEO DA PIAZZA DANTE ALLE 09.30 CON PERCORSO NEL CENTRO CITTADINO, POI AL LARGO CADUTI NASSIRIYA»

18.03 - sabato 20 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Sciopero generale di lunedì 22 settembre 2025 organizzato da CUB (Confederazione Unitaria di Base) di Trento e da SBM (Sindacato di Base Multicategoriale) di Trento.

Il corteo, con partenza da Piazza Dante alle ore 9:30, farà un breve percorso nel centro cittadino e poi di dirigerà in via Brennero fino al largo caduti di Nassiriya dove si terrà il comizio finale ed il blocco fino alle ore 15.
Pregasi dare massima diffusione.
Cub Trento – Sbm Trento

 

