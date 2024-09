CRTCU – TRENTO * EDITORIA: «INDAGINE ANTITRUST SUL MERCATO DEI LIBRI DI SCUOLA, 30 GIORNI PER FARE PERVENIRE INPUTS»

11.26 - giovedì 12 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Indagine Antitrust sul mercato dei libri di scuola 30 giorni per far pervenire inputs. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sui mercati dell’editoria scolastica in Italia che comprende anche le pubblicazioni e gli ausili destinati a studenti e a docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Contestualmente all’avvio dell’indagine, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica (call for inputs) sulle tematiche specificate in dettaglio nel provvedimento d’avvio dell’indagine: tutti i soggetti interessati possono inviare contributi pertinenti all’indirizzo e-mail IC57@agcm.it entro i prossimi 30 giorni riguardanti:

(i) criticità esistenti nelle dinamiche di adozione, produzione e distribuzione dell’editoria scolastica (es. livelli di prezzo dei prodotti, difficoltà di approvvigionamento, frequenti modifiche delle edizioni, eventuali distorsioni competitive nella distribuzione al dettaglio tra librerie, GDO e grandi rivenditori online, ecc.), possibilmente distinguendo tra cicli della scuola primaria e delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

(ii) difficoltà e ostacoli riscontrati nei mercati secondari dell’editoria scolastica (c.d. usato o seconda mano), possibilmente in maniera distinta per edizioni cartacee, miste e solo digitali, e/o nello sviluppo di modalità alternative di utilizzo dei libri di testo volte a contenere i costi a carico dei consumatori (es. noleggio, comodato d’uso);

(iii) opportunità e criticità osservabili nello sviluppo e impiego delle edizioni digitali dei libri scolastici;

(iv) opportunità di modifiche e riforme a normativa e regolamenti vigenti attinenti a editoria scolastica, adozione e impiego dei libri scolastici, tetti di spesa per l’acquisto a carico dei consumatori.

Qui il testo del provvedimento

Il CRTCU è a disposizione per raccogliere le segnalazioni dei consumatori al riguardo telefonando allo 0461974851 o via mail a info@centroconsumatori.tn.it