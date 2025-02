CRTCU – TRENTO * CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: «IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA CARTA BANCOMAT SMARRITA, NO A MODIFICHE TARIFFARIE»

15.15 - sabato 15 febbraio 2025

Contratto di conto corrente: in caso di sostituzione della carta Bancomat smarrita, no a modifiche tariffarie!

Riceviamo dai consumatori trentini alcune segnalazioni sul fatto che in caso di smarrimento della carta bancomat, la banca, con la scusa di una nuova emissione, modifichi, in peggio, le condizioni economiche del contratto.

Nello specifico, i casi riguardano le tessere bancomat a costo zero, che, alla richiesta di una nuova emissione, vengano fatte pagare con l’introduzione di nuovi canoni, sostenendo che “quelle carte non le facciamo più” (!).

In realtà, il diritto prevede altro, e cioè che il contratto di conto corrente, essendo a tempo indeterminato, possa subire modifiche economiche solo se siano rispettate le forme proprie dell’art. 118 TUB, che disciplina le modifiche unilaterali dei contratti bancari.

Ricordiamo che in questi casi il consumatore deve ricevere apposita comunicazione scritta, in cui la banca propone le modifiche e riconosce un termine per accettarle o per cambiare banca, a costo zero.

Pertanto, in caso di smarrimento della carta bancomat, suggeriamo di fare richiesta di sostituzione in forma scritta e in caso di addebito di costi non previsti dal contratto, contestare, anche tramite il CRTCU.

Il CRTCU è a disposizione per problemi con le banche allo 0461984751 o info@centroconsuamtori.tn.it