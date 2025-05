CRISTINA SANTI (RIVA DEL GARDA) * CICLOVIA – VISITA SALVINI: «IL MINISTRO È RIMASTO ENTUSIASTA PER L’OPERA, CITA IL TRENTINO COME ESEMPIO DEL FARE BENE»

11.22 - giovedì 1 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sono norata di aver ospitato il ministro Salvini e il governatore Fugatti per una visita sul nuovo tratto della ciclabile del Garda, opera provinciale ma fondamentale per il turismo gardesano come mobilità alternativa. Il ministro Salvini è rimasto entusiasta per come si è sviluppata l’opera e cita il Trentino come esempio del fare e fare bene.

*

Cristina Santi

Sindaco Riva del Garda (Tn)