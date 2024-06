CORPO VIGILI FUOCO VOLONTARI – TRENTINO * BRENTONICO: “ INAUGURATO IL CAMPEGGIO DEGLI ALLIEVI, DOMENICA MATTINA LE ESERCITAZIONI”

23.25 - giovedì 27 giugno 2024

Protagonisti, fino a domenica, oltre 800 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 ed i 18 anni. Domenica mattina sono in programma le spettacolari esercitazioni.

È stato inaugurato nella serata di oggi il 21° campeggio provinciale riservato agli allievi vigili del fuoco, che animerà San Giacomo di Brentonico fino a domenica 30 giugno con la regia dell’unione distrettuale della Vallagarina. Protagonisti dell’evento 815 ragazze e ragazzi di età compresa tra i 10 ed i 18 anni, in rappresentanza di 132 corpi trentini ma anche di 5 gruppi provenienti da Lombardia e Valle d’Aosta, seguiti da 371 fra istruttori ed accompagnatori.

Intenso il programma che li attende e che accanto alle attività pompieristiche propone escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche, storiche e culturali della Vallagarina. Domenica mattina il gran finale con le spettacolari manovre, proposte dagli allievi presso il Parco Palù di Brentonico, che metteranno in luce abilità, coordinazione e lavoro di squadra.

Il presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, Luigi Maturi, ha messo in luce il grande lavoro organizzativo che accompagna il campeggio e i valori che lo contraddistinguono, all’insegna del rispetto reciproco, dei ruoli e delle regole.

Alessandro Adami, ispettore dell’unione della Vallagarina, ha evidenziato le difficoltà legate al maltempo, superate con un grande lavoro da parte dei corpi che danno vita al distretto, riscontrate nelle fasi di allestimento del campeggio. Ha quindi ricordato le peculiarità dell’evento, che torna in Vallagarina dopo 14 anni di assenza. Tra queste spiccano l’aspetto del donare e del donarsi, grazie anche al coinvolgimento con l’Avis, la decisione di vietare l’utilizzo del cellulare, dando così modo alle allieve ed agli allievi di costruire relazioni sane ed autentiche, e quello di bandire le stoviglie in plastica per dare un contributo alla causa della salvaguardia dell’ambiente.

Un concetto ribadito anche dal comandante del corpo di Brentonico, Gennaro Simonetti. Prezioso il supporto offerto dai Nu.Vol.A., impegnati nella preparazione di tutti i pasti.

«Quello che inauguriamo oggi è un importante momento di formazione, confronto, conoscenza e dialogo. Voi, allievi, siete il futuro della comunità trentina e il futuro dei corpi dei vigili del fuoco volontari trentini», ha detto Giulia Zanotelli, assessore provinciale all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali. «Vi auguro di vivere queste giornate al meglio e di portarvi a casa un prezioso bagaglio, fatto di conoscenze e di amicizie».

A portare il loro saluto anche il dirigente generale del Dipartimento provinciale di Protezione Civile, Stefano Fait, il dirigente del Servizio prevenzione rischi e centrale unica Bruno Bevilacqua, il sindaco Dante Dossi, il presidente del consiglio provinciale Claudio Soini e Giuseppe Carbone del gruppo Avis di Rovereto.