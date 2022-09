CORAGGIO ITALIA – TRENTINO * POST ELEZIONI: JOB E PEREGO, « QUADRO POLITICO MODIFICATO, IL PARTITO DI LEONARDI SI È SCHIERATO CONTRO LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA »

18.03 - mercoledì 28 settembre 2022

Richiesta vertice di coalizione. Coraggio Italia, all’indomani del risultato elettorale che ha visto eletta Senatrice della Repubblica per il Collegio di Rovereto la Vicepresidente del partito Michaela Biancofiore, ribadisce la propria collocazione all’interno della coalizione di Centro-Destra Autonomista, la quale governa la Provincia autonoma di Trento a Presidenza Fugatti.

Quanto scritto sopra non può comunque far passare sotto silenzio l’esito di una consultazione che ha radicalmente modificato il quadro politico, vedendo il partito del Vicepresidente della Giunta schierato pubblicamente contro la coalizione di Centro-Destra e un partito della maggioranza sostanzialmente assente in tutta la campagna elettorale. Questi sono fatti che necessitano di un urgente chiarimento politico, soprattutto in vista della prossime scadenze elettorali.

Coraggio Italia, quindi, chiede formalmente la convocazione di un tavolo di coalizione allargato alla rappresentanza parlamentare per porre le basi di una azione politica coordinata anche per i prossimi mesi, la quale porti il Centro-Destra Autonomista a riconfermarsi la forza di Governo del Trentino.

Per Coraggio Italia,

Coordinatore Provinciale e Consigliere Regionale

Ivano Job

Coordinatore Regionale

Maurizio Perego