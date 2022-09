CORAGGIO ITALIA – TRENTINO * ELEZIONI: IVANO JOB, « HO ACCETTATO L’INCARICO DI COORDINATORE PROVINCIALE DEL PARTITO, PER FAR VINCERE L’ON. BIANCOFIORE »

18.10 - venerdì 02 settembre 2022

Il Consigliere Regionale Job aderisce al progetto di Coraggio Italia. Il partito fa parte della coalizione del centro-destra con Noi Moderati.

Dopo alcune settimane di progetti, discussioni e confronti con molti esponenti del pensiero moderato di Centro e vista la candidatura al Senato per il Collegio di Rovereto dell’Onorevole Biancofiore, ho accettato l’incarico di coordinatore provinciale del partito Coraggio Italia.

Ho deciso di appoggiare questo partito per dare risposte veloci e concrete ai cittadini trentini. La convenzienza politica consigliava attendere l’esito delle elezioni, io invece ho deciso di impegnarmi in un momento difficile come quello attuale.

Il primo obiettivo e’ quello di vincere queste elezioni nazionali con la candidata Biancofiore e il centro-destra, mentre per il futuro la sfida e’ quella di proporre una classe dirigente che sappia guardare anche al passato, grazie agli insegnamenti dei nostri predecessori per il prosperare della nostra Gente e Terra Trentina.

La nostra volontà e’ quella di meritarci il consenso dell’elettorato portando all’attenzione problemi concreti e attuali della popolazione, lavorando insieme a soluzioni efficaci e durature, piuttosto che alle solite promesse.

Ringrazio il Presidente Brugnaro per l’onore concessomi e, come dichiarato in conferenza stampa, rinnovo la dimostrata disponibilità a tutti i cittadini e amministratori.

*

Consigliere Regionale

Ivano Job