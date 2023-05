COPPOLA (MISTO) * SICUREZZA SUL LAVORO: « STORO DECEDUTO NEI BOSCHI DI BAGOLINO TRAVOLTO DA TRONCO, SIAMO VICINI ALLA FAMIGLIA »

17.40 - giovedì 25 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nella tarda mattinata di oggi 25 maggio un giovane uomo di Storo, aveva solo 33 anni, è deceduto nei boschi di Bagolino, travolto da un tronco. Purtroppo la storia si ripete e i morti sul lavoro rappresentano una tragica realtà italiana che si sostanzia con dati spaventosi che parlano di tre morti al giorno, in cui il Trentino purtroppo non si differenzia. Sia le istituzioni che l’ opinione pubblica, capaci di dare il massimo rilievo ad altri tipi di morte, certo tutte dolorose e da evitare, sembrano essere assuefatti a che ciò avvenga in proporzioni enormi e inaccettabili.

Quasi si trattasse di fato o di tragici destini individuali già scritti e non evitabili. In particolare, per quanto riguarda gli ambiti legati all’ edilizia e al lavoro nei boschi, gli incidenti si ripetono e non ci permettono né come cittadini né come istituzioni di rimanere indifferenti. Sono necessarie azioni forti, potenti e continue che garantiscano formazione, l’ accompagnamento da parte di figure come i corpi forestali, o in edilizia da parte di lavoratori esperti, competenza, solidità nelle garanzie legate alla vita, che è il diritto primario e non può diventare alternativo al diritto al lavoro.

Sono vicina, insieme ad Europa Verde, alla famiglia del ragazzo che ha avuto spezzata la vita nel fiore degli anni e alle organizzazioni sindacali che continuano a porre con forza il tema dei morti sul lavoro e di tutti quelli che magari hanno salva la vita ma restano invalidi. Servono una nuova forte consapevolezza della gravità del problema e azioni che mettano fine a questa catena di dolore.

Lucia Coppola

consigliera provinciale Gruppo Misto/ Europa Verde