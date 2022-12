COPPOLA (MISTO) – INTERROGAZIONE * RSA: « SCONGIURARE L’AUMENTO DELLE RETTE, PESANO SULLE FAMIGLIE DEI RICOVERATI »

09.34 - mercoledì 14 dicembre 2022

Era nell’aria da tempo una notizia che sta creando grande preoccupazione: il possibile aumento delle rette delle Rsa, le Residenze sanitarie assistenziali. A giustificare gli aumenti ci sarebbe l’aumento generale dell’inflazione e dei costi dell’energia. Aumenti che però non colpiscono solo le strutture, ma pesano anche sulle famiglie dei ricoverati, chiamate ora ad un possibile ulteriore sforzo economico non solo a casa loro, ma anche per garantire il ricovero dei loro congiunti.

Ritengo di primaria importanza non arrivare mai ad un taglio del personale già messo sotto pressione dopo il Covid e decimato nel numero dopo la circolare dell’Assessorato alla Salute del 4 luglio scorso che autorizzava la riduzione dei criteri per il calcolo della pianta organica nelle Rsa, passando da un infermiere ogni 10 residenti ad uno ogni 15. Scelta sciagurata che mette a repentaglio la sicurezza e la qualità delle cure, oltre a sottoporre il personale a ritmi di lavoro non accettabili. Con la riduzione del personale è a discapito non solo la qualità delle cure ma anche delle relazioni e si mina la possibilità di assicurare un ambiente animato e stimolante dal punto di vista delle relazioni e delle attività, essenziale per un vero benessere della persona, non solo un ambiente sanitario e più o meno asettico.

Non è possibile risparmiare sul riscaldamento degli ambienti in cui vivono persone anziane: non si può e non si deve. Né si può ridurre la qualità e la quantità del cibo che si porta in tavola.

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

quale sia il quadro generale della situazione e dei bisogni attuali e futuri delle Rsa trentine;

se e quali interventi si intendono programmare al fine di procedere all’efficientamento energetico delle strutture;

con quali modalità e criteri saranno decisi gli eventuali aumenti delle rette;

se non ritenga, al fine di scongiurare aumenti tariffari che si rivelerebbero dei veri e propri salassi per le famiglie degli ospiti, stanziare subito risorse per il presente anno e per il 2023.

Cons. Lucia Coppola

*

Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale – Gruppo Misto/Europa Verde