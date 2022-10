COPPOLA (MISTO) – INTERROGAZIONE * LAGO TOBLINO: « NON È NAVIGABILE, PERCHÉ TRENTINO MARKETING CREA UNA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE MOSTRANDO UN CANOISTA SULLE ACQUE, NONOSTANTE CIÒ NON SIA CONSENTITO? »

07.25 - martedì 11 ottobre 2022

Il lago di Toblino (Tn), nella Valle dei Laghi, si è formato per l’opera di sbarramento dell’accumulo di materiale eroso dal fiume Sarca, proveniente dalla forra del Limarò. Situato ad un’altitudine di 245 m.s.l.m, è stato dichiarato nel 1992 biotopo per interessi naturalistici assieme all’ambiente circostante e quindi sottoposto alla tutela della Provincia autonoma di Trento. Presenta inoltre il vincolo dei beni culturali che tutela non solo il Castello ma tutto il territorio di pertinenza.

Lo specchio d’acqua è particolarmente incantevole, meta romantica per antonomasia: la barriera dei monti e l ́influsso mite del lago di Garda favoriscono una vegetazione mediterranea. Per questo motivo intorno al lago si trovano coltivazioni di uva, ma anche limoni, ulivi e rosmarini, oltre che tanti altri tipi di piante altrimenti difficili da trovare nei dintorni. Il lago, bordato da un canneto, è il rifugio di uccelli migratori e di molte specie ittiche. Il paesaggio è rilassante e adatto a passeggiate e pedalate nel verde. Su uno sperone di roccia a picco sull’acqua si trova Castel Toblino, magnifica rocca cinquecentesca, al centro di tante leggende. Per ammirare da una indimenticabile prospettiva lago e castello si può prendere la passerella di legno che costeggia le sponde.

Attualmente possiamo vedere pubblicizzato su molte reti televisive il Trentino come luogo ideale per un turismo di qualità e sostenibile. Fra le bellissime immagini in visione c’è ne è anche una che riguarda il lago di Toblino e il suo attraversamento con una canoa: evento questo che si è verificato nel 2013, in via eccezionale e con permesso speciale perché il lago essendo un biotopo non è navigabile. L’evento era stato organizzato per raccogliere i rifiuti presenti sulle sue sponde.

I motivi per cui il lago, tra le altre cose, non è neppure balneabile (anche se manca un esplicito divieto), è la presenza di correnti sotterranee molto pericolose e la temperatura dell’acqua che non supera mai i 13 gradi.

Dunque risulta evidente che la caratteristica principale del lago di Toblino è il suo valore paesaggistico, una bellezza universalmente riconosciuta, ma non la sua fruibilità dal punto di vista natatorio e navigabile. Ci chiediamo quindi perché Trentino Marketing dia un messaggio così fuorviante, con una pubblicità ingannevole, mostrando un canoista sul lago di Toblino nonostante questo non sia consentito. Questo messaggio potrebbe attrarre sul lago canoe o altre imbarcazioni da parte di turisti inconsapevoli del rispetto assoluto di questa preziosità del Trentino.

Preme ricordare, riguardo a pubblicità fuorvianti, che due anni fa era stata messa in onda quella del lago di Caldonazzo (Tn), che in realtà era un lago serbo, nonché nel 2018 montagne bellunesi spacciate per montagne trentine. Evidentemente incorrere in questi svarioni è un’attitudine, spiacevole, di Trentino Marketing. Sottolineo che la segnalazione mi è giunta da molti cittadini trentini attenti alle sorti del proprio territorio nelle sue parti più preziose e da salvaguardare, che sono un bene collettivo. Per non parlare della sicurezza di eventuali turisti che si avventurassero all’interno del lago, perché male informati da questa pubblicità.

Sulla base di queste evidenze interrogo il Presidente della Provincia di Trento per sapere se non intenda eliminare dalla pubblicità del Trentino un’immagine fuorviante del lago di Toblino che non corrisponde alla realtà dei fatti.

Cons. Lucia Coppola

Misto