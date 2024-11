COPPOLA – FOPPA – ROHRER – OBERKOFLER (AVS) * CONSIGLIO REGIONALE: « LIMITI MANDATI SINDACI TN-AA, LE RAGIONI DELLA NOSTRA ASTENSIONE»

16.05 - venerdì 15 novembre 2024

Ecco le ragioni della nostra astensione in Consiglio Regionale. Il DDL Locher prevedeva di adeguare la materia dei limiti dei mandati per i Sindaci alla norma statale: nessun limite per i comuni sotto 5.000 abitanti, 3 mandati per i comuni dai 5.000 ai 15.000 abitanti, 2 mandati per i comuni sopra i 15.000. Nessun limite per gli assessori comunali.

Abbiamo poi provato a inserire il limite dei 3 mandati nei Piccoli comuni, ma è stata bocciata. Abbiamo provato a inserire il limite dei mandati per gli assessori, ma ce l’hanno bocciata. Fugatti ha tentato di inserire invece i 3 mandati per i comuni grandi, ma gliel’abbiamo bocciata. Siccome la norma Locher, alla fine rimasta com’era, era troppo poco restrittiva dal nostro punto di vista, non abbiamo votato a favore. Ma poiché, in ogni caso, non fare nessuna legge adesso significherebbe creare un vuoto per le prossime comunali (e ne avrebbero fatto le spese anche i nostri consiglieri comunali!) non potevamo votare contro. Quindi ci siamo astenuti. Voto finale: 29 si, 23 no. I nostri 4 voti non erano decisivi.

Votare contro significava appoggiare i tre mandati, cosa che ci vede contrari. Votare a favore avrebbe significato nessun limite di mandato per sindaci e assessori nei comuni sotto i 5000 abitanti. Che sono la maggioranza dei comuni del Trentino-Alto Adige. Cioè reiterare il principio dei sindaci a vita senza ricambio. Entrambe le cose erano per noi inaccettabili.

Aggiungiamo che, come Verdi/AVS, abbiamo presentato l’emendamento (l’unico) che prevedeva di introdurre il limite dei 3 mandati per i sindaci dei piccoli comuni. Siamo infatti fermi sostenitori del limite dei mandati, anche e soprattutto nei piccoli comuni, e proprio per questo abbiamo scritto l’emendamento. Onestà intellettuale imporrebbe a chi sta stravolgendo e mistificando la nostra posizione a riconoscerlo. Noi abbiamo una linea guida che ci dice: nel dubbio si vota sulle questioni e non sui giochetti di potere nei quali non ci riconosciamo.

Ci siamo fatti guidare da questa linea anche in questa occasione, convinti tra l’altro che di certo la Giunta e la sua maggioranza non sarebbero state comunque affossate. Non siamo noi della minoranza a doverci prendere cura delle loro contraddizioni e della loro tenuta. Questa è la ragione della nostra astensione, legittima e chiara, dopo aver presentato molti emendamenti migliorativi tutti bocciati. Per noi a prevalere è sempre il senso di responsabilità e l’adesione ai nostri principi e valori.

Per i Verdi/AVS

Lucia Coppola

Brigitte Foppa

Madeleine Rohrer

Zeno Oberkofler