COPPOLA – FERNANDEZ – ATTOLINI (ALLEANZA VERDI E SINISTRA) * ELEZIONI EUROPEE: «STRAORDINARIO RISULTATO, LA NOSTRA PROPOSTA POLITICA SI È RIVELATA VINCENTE»

Lo straordinario risultato di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni europee, oltre ad essere motivo di grandissima soddisfazione, ci dà la misura della bontà del nostro programma elettorale e soprattutto della nostra proposta politica che si è rivelata vincente. Un’alleanza di intenti e di visione che ha declinato gli obiettivi della giustizia ambientale e della giustizia sociale in chiave europea. Un’Europa di Pace, di inclusione e solidarietà. Che abbia a cuore le nuove generazioni e quelle future lottando contro i cambiamenti climatici e per la vita del nostro pianeta e di chi lo vive. Che non lasci indietro nessuno.

Con le candidate e i candidati di grande levatura politica che hanno caratterizzato le nostre liste in tutte e cinque le circoscrizioni abbiamo dimostrato di avere a cuore le politiche sociali e sanitarie, la sorte dei migranti, la difesa dell’ambiente e della biodiversità. Li ringraziamo tutti dal profondo del cuore per l’impegno profuso e per la passione che ci ha visti uniti e compatti nel portare avanti la nostra proposta politica. Ringraziamo le cittadine e i cittadini che ci hanno dato fiducia, le militanti e i militanti, l’organizzazione di AVS nazionale e locale.

Ringraziamo in particolare le candidate e i candidati del Trentino-Alto Adige per il grande impegno profuso. La speranza che coltiviamo sta ora in un’Europa antifascista e antinazista che possa compattarsi al proprio interno, che unisca le forze democratiche per battere l’onda nera delle destre più radicali e pericolose. Continueremo, forti della fiducia accordataci, in ciò che è giusto.

Per Alleanza Verdi e Sinistra

Lucia Coppola e Andreas Fernandez, co portavoce di Europa Verde.

Renata Attolini, segretaria di Sinistra Italiana.