COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * WELFARE:« SUSSIDI INVALIDITÀ INTERROTTI PER RITARDO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO, CHE INTENDE FARE LA PAT? »

16.48 - lunedì 13 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

BLOCCO DELL’EROGAZIONE DEI SUSSIDI DI INVALIDITÀ AGLI AVENTI DIRITTO IN ATTESA DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Mi è pervenuta una segnalazione da parte di un genitore di un bambino straniero invalido al 100% (minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età) e avente dunque diritto all’indennità mensile di frequenza.

APAPI (l’ente provinciale preposto all’erogazione dell’indennità di accompagnamento, di frequenza ecc.—nel resto d’Italia, invece, se ne occupa l’INPS) ha di recente contattato il padre comunicando che l’indennità di frequenza del figlio è stata momentaneamente sospesa in quanto il permesso di soggiorno del bambino è in fase di rinnovo e verrà erogato nuovamente (con gli arretrati) una volta che la questura consegnerà il tesserino. Questo in base alla legge provinciale 7/98 art. 4. In realtà, essa parla di “stranieri in possesso di un titolo di soggiorno” e non v’è alcun passaggio secondo cui la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso non possa essere ritenuta valida ai fini dell’erogazione delle varie prestazioni.

Però di fatto i vari sussidi ai soggetti disabili stranieri vengono sospesi fino a quando l’interessato non entra in possesso del tesserino vero e proprio. Questo comporterebbe un danno limitato se la questura rilasciasse il permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla richiesta, considerato che la domanda di rinnovo del permesso si può presentare due mesi prima della scadenza dello stesso; tuttavia, sappiamo bene che ciò non avviene e la Questura di Trento porta un ritardo che va dagli 8 ai 12 mesi. Lasciare una persona disabile senza i sussidi che gli spettano per quasi un anno è discriminatorio, iniquo ed eticamente riprovevole. Questo problema pare riguardi molte persone nella nostra provincia.

Il principio base di quanto riportato riflette una situazione che era stata oggetto di una mia interrogazione la scorsa estate: l’Assegno Unico Universale era stato sospeso per famiglie con permesso di soggiorno in fase di rinnovo. In seguito l’’Inps con un messaggio del 25-07-2022 aveva dichiarato che: “Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate dagli interessati in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere altresì ritenuta valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.”

Desidero inoltre ricordare che il Ministero dell’Interno aveva emanato una direttiva (05/08/2006) in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso, per un concorso di cause a lui non imputabile, non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e del godimento dei diritti ad esso connessi.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia autonoma di Trento per sapere:

se sia a conoscenza della problematica sopra citata;

se non ritenga inaccettabile che persone portatrici di disabilità accertata e quindi aventi diritto a sussidi debbano vedere interrotta l’erogazione degli stessi a causa dei ritardi della Questura di Trento per il rinnovo dei permessi di soggiorno;

considerato che la ricevuta rilasciata temporaneamente dalla Questura in attesa del tesserino assume lo stesso valore del permesso di soggiorno fino a quando l’autorità competente respinge o approva la domanda, come comunicato dall’INPS per l’assegno universale e dalla direttiva del Consiglio dei Ministri del 2006, se non si ritenga che i sussidi debbano essere erogati senza interruzioni;

in ogni caso cosa intenda fare nell’immediato la Provincia per garantire l’erogazione dei sussidi alla persone disabili in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno.

Cons. Lucia Coppola

Consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde