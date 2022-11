COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * PERSONE DIVERSAMENTE ABILI: « CONTRIBUTI ACQUISTO AUSILI, LA PAT COME INTENDE DARE ATTUAZIONE ALL’ODG 463 DEL 16/12/2021? »

08.23 - giovedì 10 novembre 2022

La politica e le istituzioni lavorano sugli interventi da mettere in campo a favore dei cittadini diversamente abili, così da consentire e favorire il più largo utilizzo delle misure per loro pensate e a loro destinate.

Lo standard internazionale ISO 9999 definisce ausilio “… qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzato da una persona diversamente abile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione, disabilità o handicap…”. Gli ausili sono “concepiti per uso individuale nella vita quotidiana, non con finalità cliniche”.

Rendere autonoma una persona disabile nella sua attività quotidiana è di fondamentale importanza oltre che per un aiuto fattivo allo svolgimento delle attività giornaliere anche per aumentare la loro autostima, per diminuire la necessità di assistenza, per incentivare la capacità di poter superare i propri limiti.

Il 16 dicembre 2021 il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegnava la Giunta provinciale a valutare la possibilità di prevedere contributi a fondo perduto per l’acquisto o il noleggio/leasing di strumenti/ausili che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale EN ISO 9999, ossia di qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i velocipedi a pedalata assistita a uno o più posti e a due o più ruote, walking bike, cargo bike, adibiti alla guida autonoma e/o all’accompagnamento di persone con disabilità motoria, sensoriale, cognitiva, ivi incluso qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento/ausilio effettivamente utilizzabile, con la previsione che essi vengano destinati a tutte le persone con disabilità che vivano da sole o in famiglia indipendentemente dall’età e anche alle famiglie con figli con disturbi specifici di apprendimento.

La legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 “Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap” all’articolo 7 (Fondo provinciale per interventi a favore delle persone in situazione di handicap) comma 4 recita: “La Provincia, inoltre, sostiene i seguenti interventi individuali:

a) interventi per la concessione di assistenza protesica, presidi ed ausili – non necessariamente a carattere sanitario – non previsti né riconducibili ai regolamenti recanti le norme ed i nomenclatori per l’assistenza protesica o alle direttive della Giunta provinciale all’Azienda provinciale per i servizi sanitari per l’erogazione di prestazioni aggiuntive, qualora si ravvisino i caratteri di necessità, eccezionalità e novità delle prestazioni richieste;

b) interventi integrativi delle prestazioni già in essere a favore delle persone in situazione di handicap di particolare gravità, finalizzati alla realizzazione di piani personalizzati per una vita indipendente;

c) interventi, anche di natura finanziaria, a favore dei soggetti in situazione di handicap, non previsti da altre norme, comunque non alternativi rispetto agli interventi già previsti che coniughino la soddisfazione dell’utente con un effettivo risparmio di spesa.”

La Giunta individua con propria deliberazione soggetti, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi, nonché per l’attività di verifica sul loro utilizzo.

Ad oggi non pare ci sia traccia del regolamento di esecuzione e si reputa urgente provvedere alla sua redazione introducendo la possibilità di prevedere contributi a fondo perduto per l’acquisto (noleggio o leasing) di strumenti e ausili che rientrino nella definizione di ausilio dello standard istituzionale EN ISO 9999 atti a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità, quali velocipedi a pedalata assistita a uno o più posti e a due o più ruote, walking bike, cargo bike, adibiti alla guida autonoma e all’accompagnamento di persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva.

Si interroga quindi il Presidente della Provincia per sapere se, quando e come intende dare attuazione all’ordine del giorno n. 463 del 16 dicembre 2021.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde