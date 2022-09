COPPOLA (EUROPA VERDE) – INTERROGAZIONE * EDIFICI: « QUALI LE INTENZIONI DELLA PAT CIRCA LA VALORIZZAZIONE DI VILLA ANGERER E DEL SUO PARCO? »

11.30 - venerdì 30 settembre 2022

Ormai da tanti, troppi anni, si discute del recupero e valorizzazione dell’immobile denominato “Villa Angerer e parco pertinenziale” di proprietà della Provincia autonoma di Trento. Il compendio, ritenuto di interesse culturale con determinazione n. 1012/2004 dell’allora soprintendenza per i beni architettonici, risulta inutilizzato dagli anni Settanta; l’ampio parco di circa 30.000 metri quadri, ospita piante rare ed esotiche ormai secolari: alberi della canfora, cipressi e il cedri (sia del Libano, che dell’Atlante, che dell’Himalaya), camelie, cameciparis, magnolie e anche una imponente quercia da sughero ed un eucalipto monumentale.

Nel 2019 la Provincia stipulò un Accordo Urbanistico con il Comune di Arco per modificare la destinazione d’uso da aree per attrezzature pubbliche di interesse generale a ricettivo-alberghiera e il vincolo, da risanamento conservativo a ristrutturazione con ampliamento (con raddoppio dei volumi) della parte sanatoriale, compromettendo gran pare del parco. Attualmente l’Accordo è “congelato” a seguito dell’ampio dissenso espresso dalla popolazione locale che chiede a gran voce di mantenere l’integrità e la fruizione pubblica del compendio.

Il Parco negli anni è stato oggetto di manutenzione da parte delle strutture della Provincia, anche al fine di aperture in giornate specifiche e di visite guidate. Gli edifici invece non sono stati oggetto di costanti e accurati lavori e versano in stato di degrado. Ecco quindi l’importanza di riprendere a discutere di un progetto di valorizzazione dell’intero compendio di Villa Angerer – villa e parco – : una partita importante e un valore aggiunto per tutto il territorio.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

quali sono i progetti e le intenzioni della Provincia in merito alla valorizzazione di Villa Angerer e del suo Parco, un compendio significativo sotto il profilo storico-culturale e anche per l’intera collettività. Un progetto che deve tenere conto della salvaguardia del bene e del rispetto della sostenibilità ambientale.

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale-Gruppo Misto/Europa Verde