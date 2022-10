COPPOLA (EUROPA VERDE) * GIRO D’ITALIA – MONTE BONDONE: « CONFERMO IL MIO INTERESSE PER LA GARA SPORTIVA, IL MIO UNICO DUBBIO ERA L’ARRIVO DELLA TAPPA ALLE VIOTE »

17.12 - giovedì 20 ottobre 2022

Nel merito della mia interrogazione riguardo la scelta dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia alle Viote, sul Monte Bondone, visto il fraintendimento che ne è sorto, anche fra chi probabilmente non ha letto il testo, desidero chiarire quanto segue. Sono estremamente felice del fatto che il Giro d’Italia, evento di grande significanza sportiva, turistica e culturale, si tenga nella magnifica cornice della nostra preziosa montagna. Le due tappe prevedono, per la sedicesima, il tratto Sabbio Chiese – Monte Bondone e per la diciassettesima tappa il tratto Pergine Valsugana – Caorle.

Sarà sicuramente un evento di grande valenza mediatica e turistica che richiamerà molti appassionati sportivi e non. Il passaggio del Giro sul monte Bondone, e sto citando la mia interrogazione, è certamente anche un modo per far conoscere meglio la montagna della città, tanto amata dagli abitanti di Trento e non solo. Il mio unico dubbio, credo legittimo e non offensivo per nessuno, era sulla scelta dell’arrivo della tappa alle Viote.

Un’area di grande valenza naturalistica, caratterizzata da un ecosistema fragile e delicato. Una riserva naturale (biotopo e torbiera) che per la sua originalità, bellezza e ricchezza di opportunità costituisce un unicum della nostra provincia. Nella mia interrogazione sottolineavo che il Giro d’Italia, che ha al seguito anche una corposa organizzazione logistica, di mezzi meccanici, di strutture per l’arrivo, per gli ospiti e la stampa, poteva costituire per le Viote un elemento di impatto ambientale significativo.

Quindi lungi da me contestare in alcun modo la bellissima scelta del Monte Bondone, mi sono limitata a chiedere se non fosse più opportuno spostare l’arrivo della tappa sul Vason, zona certamente più antropizzata, più adeguata a livello di strutture e certamente con minore impatto dal punto di vista ambientale.

Spiace molto essere stata fraintesa per quella che era una semplice considerazione di buon senso, che poteva essere o no condivisa, ma che certamente non metteva in discussione l’evento del Giro d’Italia, da me sempre seguito anche con le mie classi quando, da insegnante, in varie zone del Trentino, vi accompagnavo i miei alunni.

Con ciò desidero rassicurare tutti i ciclisti e appassionati del Giro d’Italia sulla mia piena condivisione del passaggio della corsa sul Monte Bondone, che se possibile seguirò anche personalmente, nella speranza che la mia interrogazione venga finalmente compresa nelle sue intenzioni.

*

Cons. Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde