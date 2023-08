COPPOLA (EUROPA VERDE) * EX QUESTURA TRENTO: « EDIFICIO ABBANDONATO, LA CITTÀ MERITA UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE »

16.31 - giovedì 10 agosto 2023

Lo scorso primo marzo, dopo circa due anni di lavori, è stata riconsegnata alla comunità trentina la nuova piazza Mostra: quasi 6 mila metri quadrati, di cui oltre 4 mila pedonali e 1.800 metri quadrati di verde. La prossima primavera verrà completato il prato verde.

Sulla rinata piazza si affaccia l’immobile dell’ex Questura di Trento. Un edificio in stato di totale abbandono e degrado di circa 2.150 metri calpestabili, chiuso dal 2006 quando la Questura si trasferì a Trento sud. Ospitò originariamente le stalle del Castello del Buonconsiglio e in epoche più recenti la Polizia austriaca e di seguito la Polizia di Stato. Dopo il trasloco di quest’ultima, nell’ambito di una partita di permute con Roma, l’immobile è entrato nella disponibilità della Provincia autonoma di Trento.

Negli anni si è discusso ampiamente circa la destinazione d’uso dell’edificio, arrivando alla conclusione unanime che la più naturale fosse quella culturale. Si ipotizzò di trasformarlo a sede di un museo archeologico, di sala espositiva e ingresso al Castello, poi ancora nuova sede dell’archivio provinciale e in seguito sede del Museo storico. Ma a causa della dichiarata scarsità di fondi a disposizione della Provincia, che ne è proprietaria, ogni progetto è caduto nel vuoto. Ultimamente si è parlato addirittura della permuta del grande complesso degli Uffici Finanziari di Via Vannetti che verrebbe dato alla Provincia in cambio del vecchio immobile di piazza Mostra.

L’edificio è in stato di abbandono, si affaccia su una piazza ora rinnovata e non è certo la cornice ideale per il Castello del Buonconsiglio, meta ogni anno di migliaia di visitatori e uno dei monumenti storici più importanti della nostra provincia. Non si comprende la disattenzione e la scarsa volontà di mettere mano in modo definitivo a una struttura che sta andando incontro a crolli e cedimenti e che svilisce uno dei luoghi più visitati e importanti della città.

Europa Verde è già intervenuta sull’argomento, anche con una interrogazione nel 2019 alla quale la Giunta provinciale non ha mai risposto. La città di Trento merita un intervento di riqualificazione dell’immobile ex Questura, prevedendo una destinazione volta ad accrescere e valorizzare il prestigio culturale e artistico di un luogo di particolare rilevanza cittadina, storica e turistica. Auspichiamo l’impegno in questo senso del prossimo governo provinciale.

Lucia Coppola

consigliera provinciale/regionale- Gruppo Misto/Europa Verde