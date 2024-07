COPPOLA E FERNANDEZ (EUROPA VERDE – TRENTINO) * MORTE STEFANO BOATO: «UOMO DI GRANDE SPESSORE, GENEROSO ED EMPATICO»

16.27 - domenica 7 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Europa Verde del Trentino è vicina a Marco Boato, Presidente del Consiglio Federale nazionale di Europa Verde-Verdi e amico carissimo, per la perdita dell’amatissimo fratello Stefano Boato. Ambientalista di grande valore, docente universitario, assessore all’urbanistica del Comune di Venezia lascia tracce importanti della sua presenza di intellettuale al servizio del bene comune non solo nella sua città, Venezia, ma nell’ universo ambientalista nazionale legato in particolare all’ urbanistica sostenibile, alla salvaguardia del paesaggio e alla difesa del territorio dalle speculazioni, dal degrado, dall’incuria.

Persona di grande spessore umano e professionale, generosa ed empatica, è stato presente anche nella nostra città ad eventi sui temi da lui presidiati con passione e competenza. Lo ricorderemo con gratitudine sentendoci vicini ai suoi cari, alla grande e speciale famiglia Boato, sempre unita da grande affetto, umanità e dalla condivisione di ideali alti.

*

I co portavoce di Europa Verde del Trentino

Lucia Coppola e Andreas Fernandez