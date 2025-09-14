COPPOLA E ATTOLINI (AVS) * STRADE SICURE: «NON CI AFFASCINA L’IDEA DI UNA TRENTO MILITARIZZATA, SERVONO INTERVENTI SUL TESSUTO URBANO»

09.31 - domenica 14 settembre 2025

Strade sicure è un’operazione di sostegno alla pubblica sicurezza che si compie attraverso l’utilizzo delle forze armate, avviata in Italia nel 2008 dal governo Berlusconi IV e prorogata più volte nel corso degli anni.

Ieri, nella riunione periodica del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza di Trento, la precedente richiesta del Sindaco Ianeselli di aderire all’operazione ha trovato l’appoggio della prefetto Isabella Fusiello. Si avvicina quindi l’ipotesi che le nostre strade e le nostre piazze possano essere presidiate da militari armati, sebbene gli stessi prefetti che hanno preceduto Fusiello, avessero smentito l’aumento dei reati, a fronte di un aumento della percezione di insicurezza e localizzato il rischio nelle zone meno illuminate, nei quartieri più nuovi, nelle zone dove vige un certo disordine.

Non ci affascina l’idea di una Trento militarizzata, soprattutto ora che la guerra globale incombe sulle nostre teste. La presenza dell’esercito armato in città è evocazione della guerra che ci attanaglia e toglie speranza alla quotidianità e al presente e futuro delle nuove generazioni. Insinua una corrosiva incertezza sulle nostre stesse capacitò di inclusiva convivenza e richiama echi di paradigmi totalizzanti. Anche in periodi di relativa pace nelle strade di Israele e Palestina si camminava urtando i mitra puntati dei soldati.

Siamo convinti che la sicurezza di una città richieda politiche ben diverse, che almeno parzialmente sono già in atto a Trento e che vanno potenziate.

Significa assumersi la responsabilità di interventi sul tessuto urbano che sappiano conciliare esigenze diverse, dare sicurezza ai cittadini e riqualificare zone degradate e zone ghetto, operando sulla fiscalità per gli esercizi commerciali e sulla concessione di spazi pubblici per aree di socializzazione; incentivando servizi di trasporto pubblico notturni sicuri, presidi sociali di quartiere, servizi di strada, centri di ascolto e di aiuto per le vittime di violenza e di reati; ripopolando con iniziative culturali ed inclusive le zone più difficili della città, il tutto in coordinamento con le forze dell’ordine che già sono all’opera sul territorio.

Renata Attolini, consigliera comunale di AVS

Lucia Coppola, consigliera provinciale di AVS