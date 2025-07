COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) * VIOLENZA DI GENERE: «SERVE UN IMPEGNO POLITICO STRUTTURALE, NON OPERAZIONI DI FACCIATA»

12.51 - martedì 29 luglio 2025

Violenza di genere – Serve un impegno politico strutturale, non operazioni di facciata

Premesso che:

la Provincia autonoma di Trento ha recentemente adottato, su proposta del Presidente Maurizio Fugatti, il marchio collettivo “Insieme contro la violenza sulle donne”, con l’intento dichiarato di promuovere un messaggio condiviso contro la violenza di genere;

l’iniziativa, di carattere simbolico, è stata presentata pubblicamente come segno dell’impegno dell’amministrazione provinciale su questo tema;

Considerato che:

i dati e le testimonianze raccolti dai centri antiviolenza, dalle associazioni e dai servizi che operano quotidianamente sul territorio raccontano una realtà drammaticamente diversa da quella rappresentata dalla narrazione istituzionale;

nell’ultimo anno è stato registrato un significativo aumento di richieste di aiuto da parte di donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di grave precarietà, in particolare abitativa, economica e legale;

episodi gravi e documentati mostrano come le risposte fornite dalle istituzioni siano spesso inadeguate, parziali o addirittura assenti. In particolare:

donne costrette a rimanere in ambienti violenti per mancanza di alternative abitative;

donne con disabilità vittime di violenza da parte del proprio caregiver, costrette alla convivenza per assenza di strutture adeguate;

richiedenti asilo escluse da ogni accoglienza, in palese violazione delle normative;

donne escluse dal gratuito patrocinio per limiti reddituali, ma impossibilitate a sostenere le spese legali;

vittime sfrattate da alloggi ITEA assegnati in emergenza, senza che venga proposta alcuna alternativa concreta;

la cultura istituzionale dominante in Trentino mostra ancora oggi gravi resistenze nel riconoscere la complessità e l’urgenza del fenomeno della violenza di genere, con pratiche che finiscono per scoraggiare le denunce e isolare ulteriormente le vittime;

Ritenuto che:

in assenza di risposte strutturali, efficaci e stabili, ogni campagna comunicativa si riduce a una mera operazione di facciata, scollegata dalla realtà quotidiana vissuta da centinaia di donne nel nostro territorio;

l’adozione di un marchio collettivo non può in alcun modo sostituire la responsabilità politica di garantire diritti, protezione e percorsi concreti di uscita dalla violenza;

il contrasto alla violenza sulle donne non si misura con i loghi, ma con la capacità di costruire politiche efficaci, risorse adeguate e diritti esigibili. Continuare a promuovere iniziative simboliche senza affrontare la drammatica carenza di risposte reali significa voltare le spalle alle donne che subiscono violenza e alle organizzazioni che, spesso con risorse insufficienti, suppliscono alle mancanze della politica. Chi governa ha la responsabilità di scegliere: ascoltare le donne, o continuare a ignorarle dietro un marchio.

Il Consiglio provinciale impegna la Giunta:

a stanziare risorse economiche adeguate e continuative per il funzionamento e il rafforzamento dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle strutture di seconda accoglienza;

a istituire con urgenza un fondo per l’assistenza legale destinato alle donne vittime di violenza in condizioni economiche precarie, comprese coloro escluse dal gratuito patrocinio per soglie reddituali irrealistiche;

a predisporre un piano straordinario per l’emergenza abitativa, con particolare attenzione alle donne fuoriuscite da situazioni violente, attraverso l’ampliamento del patrimonio abitativo pubblico e il sostegno a canoni calmierati;

a garantire l’accesso ai servizi di accoglienza per tutte le donne, senza discriminazioni di status giuridico o cittadinanza, in linea con la normativa nazionale e internazionale;

a prevedere interventi formativi obbligatori e sistematici per gli operatori dei servizi pubblici e sanitari, finalizzati a contrastare atteggiamenti colpevolizzanti e prassi scoraggianti nei confronti delle vittime;

ad adeguare l’ammontare del reddito di autodeterminazione, proporzionandolo al costo della vita in Trentino.

Cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra

