COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) * SCUOLE PRIMARIE: «PROLUNGAMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A LUGLIO, COME SI INTENDE PROCEDERE?»

12.00 - giovedì 24 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Aperture estive delle scuole. Come si intende procedere? Stiamo assistendo nella nostra provincia ad una serie di proclami, che hanno spesso il sapore di una boutade, in relazione all’apertura estiva delle scuole primarie. Argomento spinoso e controverso, il Piano Estate era già stato affrontato negli scorsi anni dal governo nazionale che aveva previsto un finanziamento di 400 milioni di euro. Con questa proposta si mirava ad offrire attività educative, ricreative e di potenziamento agli studenti nei mesi estivi. Ora, a sorpresa, come spesso accade, nella relazione del bilancio di assestamento di luglio del presidente Fugatti poche righe, al di fuori di un ragionamento complessivo sullo stato della scuola trentina, propongono un prolungamento delle attività scolastiche a luglio anche per la scuola primaria, come già avviene per le Scuole dell’Infanzia.

Quello che salta agli occhi è la superficialità con cui si propongono, in modo del tutto casuale, e ignorando completamente le varie componenti scolastiche, questioni tutt’altro che semplici. Ma l’approssimazione resta il dato caratterizzante di questa giunta e dell’assessorato competente che si confronta col mondo scolastico più che altro polemizzando o cercando di carpire la benevolenza di alcuni settori a discapito di altri ed entrando nelle pieghe di presunte o effettive criticità con modalità discutibili. Il tutto avviene senza un piano organico che consideri anche il pregresso della scuola trentina che ha importanti trascorsi innovativi e la peculiarità delle istituzioni scolastiche, fra loro molto differenti per quanto attiene l’offerta formativa, la specificità legata all’ordine di scuola, all’età evolutiva degli studenti e delle studentesse, alle diverse modalità organizzative.

Va detto che sia a livello sindacale che partitico il tema dell’apertura delle scuole in estate è stato più volte affrontato, tenendo conto dei diritti lavorativi degli insegnanti, di quelli degli studenti a una pausa di riposo rispetto all’impegno di un anno scolastico, della situazione delle scuole trentine che nella gran parte dei casi non hanno impianti di raffrescamento tali da far fronte alle temperature di estati sempre più torride a causa dei cambiamenti climatici.

Nessuno nega la possibilità di rendere la scuola un luogo di aggregazione con attività formative e ricreative e anche di recupero cognitivo, ma va comunque ribadito che non deve diventare una sorta di punizione per ragazzi e addetti ai lavori in assenza di un’organizzazione adeguata sia sul piano logistico che su quello delle attività previste nello stesso ambiente scolastico e con le stesse figure di riferimento con cui hanno interagito quotidianamente per nove mesi. Vi è per loro un diritto al tempo libero, a forme aggregative differenti, a nuovi incontri, a proposte culturali ricreative e sportive che esulino dall’attività scolastica.

E anche il diritto all’ozio di cui molti pedagogisti parlano come spazio di vita non programmato dagli adulti, propedeutico alla conoscenza di sé, stimolo alla fantasia e all’immaginazione, all’autogestione. Perché sia i bambini che i ragazzi non possono passare da una scatola all’altra. Chi si farà carico di adeguare gli spazi, di formare educatori con caratteristiche che vadano oltre la trasmissione dei saperi e siano in grado di programmare con competenza la gestione del tempo libero? Si parla di insegnanti volontari e mi chiedo quanti ce ne saranno che, dopo un faticoso anno scolastico, perché ai nostri decisori politici sfugge quanto il lavoro di insegnante sia impegnativo, ambiranno a tornare a scuola, dentro spazi non idonei, inventandosi un lavoro che non rientra nelle loro competenze: quello di animatore.

Posto che la scuola non è un villaggio vacanze. Va inoltre chiarito che la scuola non può essere risolutiva nella conciliazione tra lavoro di cura e professione, fornendo servizi di babysitteraggio. E allora ci chiediamo perché non si pensi di investire sulla formazione di professionisti sia rispetto alla capacità di far interagire bambini e ragazzi tra loro con attività di gruppo, giochi di ruolo, attività sportive, sia utilizzando il territorio come aula didattica dal punto di vista culturale, proponendo letture, visitando mostre, musei, luoghi storici, visionando film e documentari, sia dal punto di vista ambientale e naturalistico, con escursioni nei luoghi più caratteristici.

Il tutto col sostegno di esperti e in sinergia con gli enti museali e i nostri centri di ricerca. Ma di tutto questo non si parla perché richiede una programmazione accuratissima, grande serietà, interlocuzione costante con le componenti scolastiche. Il tema invece, per il governo provinciale, è solo quello di venire incontro alle esigenze, certo legittime, di conciliazione delle famiglie. Come non è dato sapere, con quali risorse e chi si intenderà coinvolgere men che meno. L’improvvisazione al potere. Si creano invece suggestioni ad uso e consumo di chi si illude, con un populismo davvero insopportabile che disgrega, mina la coesione sociale e delegittima la scuola e chi la fa, considerando le e gli insegnanti dei privilegiati senza rendersi conto del grandissimo lavoro, non contabilizzato, che si svolge al di fuori dalle ore di lavoro, la necessità di operare verifiche e di programmare il lavoro. E il burn out tipico e inevitabile per chi si occupa di esseri umani.Non possiamo assolutamente essere d’accordo con questo approccio e confidiamo in opportune riflessioni e approfondimenti, in ascolto e dialogo con la scuola trentina.

*

Lucia Coppola, consigliera provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra