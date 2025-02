COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) * SANITÀ PUBBLICA TRENTINA IN CRISI: «PERSO UN ALTRO PROFESSIONISTA, CITTADINI SEMPRE PIÙ PENALIZZATI»

15.44 - sabato 22 febbraio 2025

Le dimissioni del dottor Andrea Ziglio, trentino e direttore degli ospedali di Arco e Tione, sono un segnale allarmante: la nostra sanità pubblica continua a perdere pezzi. Un professionista di valore lascia il territorio, confermando una gestione politica inefficace e priva di visione.

Altrove si investe per rafforzare la sanità pubblica e trattenere i migliori professionisti. In Trentino, invece, il sistema si indebolisce sempre di più. Perché? Cosa si sta facendo per fermare questo declino?

Al presidente Fugatti chiediamo risposte immediate e un cambio di rotta concreto: servono investimenti e programmazione per garantire un servizio sanitario pubblico efficiente e capace di attrarre talenti. La salute dei trentini non può essere sacrificata per scelte politiche miopi.

Cons. Lucia Coppola

Alleanza Verdi e Sinistra