COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – MOZIONE * TRENTO-MONTE BONDONE: «NUOVO COLLEGAMENTO FUNIVIARIO, SI VALUTI L’IMPATTO AMBIENTALE LUNGO TUTTO IL TRATTO»

12.59 - giovedì 28 agosto 2025

Nuovo collegamento funiviario Trento-Monte Bondone: Valutazione di Impatto ambientale lungo tutto il tratto funiviario.

Premesso che:

in data 11 luglio 2025 è stata depositata presso la Provincia autonoma di Trento la richiesta di verifica di assoggettabilità a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), come indicato da Appa nell’Avviso pubblicato in data 22 luglio, solo per la tratta Trento Sardagna del nuovo collegamento funiviario Trento-Monte Bondone, accelerando così i tempi autorizzativi, in considerazione del fatto che i contributi statali in scadenza riguardano solo questo tratto;

risulta per contro indispensabile una valutazione unitaria su tutta l’opera con un approccio complessivo, dato che il progetto dei due lotti (Trento – Sardagna e Sardagna – Vason) era pronto da tre anni. Si poteva dunque procedere senza l’assillo incombente della tempistica legata ai finanziamenti statali;

non sono sufficienti le rassicurazioni date dalla Provincia circa la massima attenzione all’ambiente e alle prescrizioni tecniche in mancanza di una seria valutazione che solo la VIA, che è un obbligo di legge, può dare;

si è dato pochissimo peso alle osservazioni prodotte da tante associazioni e portatori di interesse, liquidati velocemente, senza che siano stati affrontati i nodi più evidenti in incontri informativi e partecipati con la popolazione;

molte sono le criticità che questa grande opera comporta, legate al consumo di suolo, agli spazi dedicati a parcheggio in aree a verde agricolo, alle caratteristiche geologiche del territorio, all’impatto sulla biodiversità animale e vegetale, ai delicati ecosistemi, al paesaggio e, infine, ai beni culturali tra cui la Chiesa dei Santi Filippo e Paolo risalente al IX secolo, con importanti caratteristiche architettoniche e affreschi attribuiti al Fogolino e al Romanino, dato che un pilone la lambirà perché la Chiesa si trova sul tracciato funiviario;

non si è minimamente preso in considerazione l’aspetto paesaggistico, tutelato anche dalla nostra Costituzione, che avrà l’imponente impianto in relazione all’intorno e alla qualità visiva che verrà inevitabilmente compromessa dal tracciato, dalle telecabine e dalle tre stazioni previste;

non è stato preso in considerazione, come sottolineato da Italia Nostra, il mantenimento dell’attuale tracciato della Funivia Trento-Sardagna, considerato parte storicamente, socialmente e paesaggisticamente significativa della nostra città e del sobborgo di Sardagna;

la prevista dismissione della teleferica della discarica di Sardagna, situata vicino all’attuale funivia, sarà un ulteriore elemento problematico perché la stessa è tuttora funzionale al recupero ambientale della discarica e alla relativa chiusura;

ben 11 associazioni ambientaliste e alcuni gruppi politici presenti in Consiglio comunale, hanno chiesto al Comune di Trento di farsi promotore della richiesta di assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.

Tutto ciò premesso il Consiglio provinciale impegna la Giunta provinciale:

ad assoggettare l’intero progetto del collegamento funiviario Trento – Monte Bondone (tratta Trento – Sardagna e tratta Sardagna – Vason) alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel rispetto degli obblighi di legge:

a garantire un reale percorso partecipativo e informativo con la cittadinanza e i portatori di interesse, organizzando incontri pubblici e mettendo a disposizione i documenti progettuali completi;

a valutare il mantenimento dell’attuale tracciato della storica funivia Trento – Sardagna, riconoscendone il valore storico, paesaggistico e identitario per la comunità locale;

a considerare attentamente le osservazioni tecniche e ambientali delle associazioni e dei soggetti competenti, includendole nel processo decisionale.

Cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra