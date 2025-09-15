COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * OSPEDALE ROVERETO (TN): «CHIUSURA CUCINE, PERCHÉ GIUNTA E APSS HANNO SCELTO LA STRADA DEL SILENZIO?»

12.39 - lunedì 15 settembre 2025

Chiusura delle cucine dell’ospedale di Rovereto, trenta lavoratrici lasciate nell’incertezza totale

Premesso che:

entro poche settimane verranno chiuse le cucine dell’ospedale di Rovereto, che resteranno inutilizzabili per almeno sette mesi;

ciò significa che i pasti per degenti e personale verranno preparati altrove, con inevitabili conseguenze sia sulla qualità del servizio che sulla gestione interna;

circa trenta lavoratrici, oggi occupate nella distribuzione pasti e lavaggio stoviglie, non hanno ricevuto nessuna comunicazione ufficiale sul loro futuro occupazionale, né dalla società appaltatrice né dall’Azienda sanitaria provinciale;

i sindacati (Filcams, Fisascat e Uiltucs) denunciano un muro di gomma: silenzio totale dall’azienda e scaricabarile da parte dell’Apss, che si limita a dire che si tratta di un “appalto di servizio” e quindi la responsabilità non sarebbe sua;

risulta inaccettabile che in Trentino, con una Giunta che si riempie la bocca di “autonomia” e “vicinanza al lavoro”, trenta famiglie vengano abbandonate all’incertezza più assoluta e siano costrette ad apprendere dai giornali e dalle voci di corridoio cosa ne sarà della loro occupazione;

è evidente la mancanza di trasparenza, di responsabilità e di rispetto nei confronti di lavoratrici che già oggi percepiscono salari molto bassi e che ora rischiano di perdere ore di lavoro e reddito;

si interroga il Presidente della Provincia autonoma di Trento per sapere:

perché la Giunta provinciale e l’Apss abbiano scelto la strada del silenzio invece di affrontare con chiarezza e responsabilità la questione;

se si ritenga accettabile che trenta famiglie vivano nell’incertezza assoluta a causa dell’inerzia di chi governa;

quali garanzie occupazionali e retributive intenda chiedere alla società appaltatrice, considerato che la Provincia ha il dovere politico e istituzionale di tutelare lavoratori che operano in un servizio pubblico essenziale come quello ospedaliero;

se siano già state individuate soluzioni organizzative che evitino ricadute negative sulle lavoratrici e sui servizi erogati ai pazienti;

quali siano i tempi previsti per la riapertura delle cucine interne e se sia prevista una verifica sul rispetto delle condizioni di appalto in relazione alla qualità del servizio e alla tutela del personale.

entro quando verrà data una risposta ufficiale alle lavoratrici, che ad oggi hanno ricevuto soltanto promesse vaghe e nessuna garanzia concreta.

Cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra