COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * OLIMPIADI MILANO-CORTINA 2026: «INFORTUNI NEI TEST SUI TRAMPOLINI DI PREDAZZO, FUGATTI È CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE?»

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 – Infortuni nei test sui trampolini di Predazzo e sicurezza degli impianti

Premesso che:

dal 18 al 21 settembre 2025 si sono svolte a Predazzo (Val di Fiemme) le prove generali sui nuovi trampolini olimpici ricostruiti in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026;

secondo quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano” del 23 settembre durante tali test si sono verificati tre gravi infortuni a carico di atlete di vertice internazionale (una saltatrice austriaca, una canadese e una combinatista giapponese), che hanno riportato gravi lesioni al ginocchio;

le cadute si sono verificate al termine dei salti, sia sul trampolino piccolo che su quello grande, con conseguenze tali da mettere in dubbio la partecipazione delle atlete alla stagione 2025-26;

il direttore di gara della Coppa del Mondo ha riconosciuto la necessità di interventi correttivi, in particolare sul trampolino piccolo, parlando di possibili modifiche all’angolo di uscita e ai binari di lancio;

gli impianti di Predazzo sono stati ricostruiti grazie a ingenti investimenti pubblici, stimati in alcune decine di milioni di euro;

la notizia ha destato allarme a livello internazionale, tanto che alcune nazionali (tra cui Canada e Austria) avrebbero sospeso o interrotto le sessioni di prova, mentre la Polonia starebbe valutando di rinunciare agli allenamenti programmati a Predazzo;

si interroga il Presidente della Provincia autonoma di Trento per sapere:

se sia a conoscenza della situazione emersa durante i test sui trampolini di Predazzo e quali valutazioni siano state svolte in merito alla sicurezza degli impianti;

se siano stati attivati, e con quali modalità e tempi, interventi tecnici di adeguamento o correttivi, in particolare sul trampolino piccolo, così come indicato anche dagli esperti di settore;

quale sia l’attuale stato del cantiere e se i lavori saranno conclusi nei tempi previsti, garantendo strutture sicure e pienamente conformi agli standard internazionali in vista dei Giochi olimpici;

se sia stato predisposto un piano di monitoraggio tecnico e di confronto costante con la FIS (Federazione Internazionale Sci) e le squadre nazionali, al fine di assicurare che gli impianti rispondano ai più elevati criteri di sicurezza;

come la Provincia intenda tutelare l’immagine del Trentino e la ricaduta economico-turistica dell’evento olimpico, anche alla luce delle preoccupazioni espresse a livello internazionale.

Cons. Lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra