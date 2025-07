COPPOLA (CONSIGLIO PAT – AVS) – INTERROGAZIONE * MEDICI DI BASE: «SITUAZIONE PREOCCUPANTE NELLA PROVINCIA DI TRENTO, CARENZE E RISCHI PER L’ASSISTENZA SANITARIA?»

11.19 - lunedì 21 luglio 2025

Situazione preoccupante dei medici di base nella Provincia di Trento: carenze e rischi per l’assistenza sanitaria. Il diritto ad una vita piena passa anche dalla garanzia di un’adeguata cura, a partire dal lavoro di base condotto dai medici di medicina generale. Questi ultimi svolgono infatti una funzione di primaria importanza per l’assistenza puntuale a tutti, ma in particolare alle persone più svantaggiate per età anagrafica e per condizione psico-fisica precaria.

Il Sistema Sanitario di Base ha valorizzato fin dalla sua nascita, nel 1978, la figura dei medici di medicina generale, togliendoli al controllo dei comuni e inserendoli in un rapporto di convenzione con il sistema pubblico attraverso Regioni o Province Autonome. A maggior ragione l’importanza di tali figure è risultata fondamentale negli anni della pandemia, durante i quali sono stati proprio loro a permettere una vitale riduzione degli accessi in pronto soccorso, operando in contesto domestico o in modalità telematica.

In questo momento la situazione dei medici di base nella Provincia di Trento può dirsi quanto mai preoccupante: allo stato attuale, attraverso una verifica sul sito dell’azienda sanitaria, risultano disponibili tredici medici nell’area attorno a Trento, ma tre di questi cesseranno il loro mandato in data 30 luglio.

Particolarmente problematica risulterebbe la situazione di Aldeno dove, a fronte di un pensionamento, i suoi 1500 pazienti (tale è all’incirca il numero degli assistiti di un medico di base) dovranno essere smistati su altre figure che al momento non sono presenti in zona. I medici con posti disponibili più vicini sarebbero a Trento sud o – peggio ancora – nella zona della Valle dei Laghi, questi ultimi a circa 25 km di distanza.

È evidente che ciò comporta un disagio notevole in particolare per le persone più anziane, ovvero coloro che hanno bisogno più frequentemente di accedere alle prestazioni medico-sanitarie di base e che spesso per motivi anagrafici non possono muoversi con mezzi di trasporto privati, spostandosi invece a piedi nei pressi della propria residenza o con mezzi di trasporto pubblici.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

se ritenga corretto il quadro dello stato attuale dei medici di medicina generale, alla luce di quanto emerso dal controllo da noi svolto;

se si sta intervenendo per risolvere la situazione, in particolare, ma non solo, per i residenti di Aldeno e in che modo;

se siano presenti risorse di bilancio pubblico che la giunta sta considerando di utilizzare per garantire che in Trentino ogni persona iscritta al SSN abbia effettivamente la possibilità di effettuare la scelta del medico che “è liberamente effettuata dall’assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, come definito dall’art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successiva modifica in base all’art. 7 del decreto legislativo n. 517 del 7 dicembre 1993;

considerato che in data 14 aprile 2025 è stato pubblicato un bando per l’assegnazione di 47 incarichi vacanti e le domande potevano essere presentate entro il 6 maggio, quale sia ad oggi la situazione e se da parte dell’ APSS e del Governo provinciale si stia prevedendo di dare priorità a quelle zone dove la situazione è ancora più critica, all’interno di un quadro generale tutt’altro che idilliaco;Situazione preoccupante dei medici di base nella Provincia di Trento: carenze e rischi per l’assistenza sanitaria

Cons. lucia Coppola – Alleanza Verdi e Sinistra